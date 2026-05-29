Il club di Torres Vedras ha compiuto una vera e propria impresa eliminando le grandi del calcio lusitano e sconfiggendo in una finale leggendaria lo Sporting Lisbona per 2-1. Questo incredibile trionfo sul prato dello Stadio Nazionale del Jamor ha garantito alla formazione guidata da Luís Tralhão uno storico pass per la prossima fase a gironi di Europa League, un traguardo senza precedenti per una squadra della Serie B.

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Torreense, in Europa League ma niente Liga Portugal

La gioia per lo storico trofeo è stata tuttavia parzialmente rovinata dall'epilogo in campionato, dove il sogno della promozione inè svanito sul più bello. Dopo aver conquistato un ottimo terzo posto in, il Torreense si è guadagnato il diritto di disputare lo spareggio promozione contro il Casa Pia AC. La gara d'andata tra le mura amiche si era conclusa a reti bianche, lasciando intatte le speranze dei tifosi della compagine blu-amaranto.

Fonte: profilo Facebook Torreense.

Il verdetto definitivo è arrivato nel match di ritorno in trasferta, dove la maggiore esperienza della squadra di massima serie ha avuto il sopravvento. Il Casa Pia AC si è imposto per con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Gaizka Larrazabal e Lawrence Ofori, condannando il Torreense a rimanere nella seconda divisione portoghese anche per la prossima stagione. Nonostante la delusione per la mancata promozione, la piccola realtà lusitana si prepara a vivere un'avventura europea senza precedenti nella quale dovrà disputare le gare casalinghe nell'Estádio Algarve di Faro a causa dell'inadeguatezza del proprio impianto casalingo.

Torreense, la storia dentro la storia: Stopira convocato al Mondiale

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Oltre i risultati sportivi, c'è un'altra bellissima storia legata a questa squadra e al suo momento, quella del capitanoche adalla sua Nazionale,. Il coronamento del sogno mondiale è coinciso con il momento di massima forma sportiva per l'esperto difensore.Appena pochi giorni dopo aver festeggiato la chiamata in Nazionale, il calciatore ha vestito i panni dell'eroe nazionale anche in Portogallo. Durante i tempi supplementari della finale di Coppa contro lo Sporting Lisbona, il capitano ha segnato il gol del definitivo 2-1 che ha consegnato il primo grande trofeo della storia del club. Nonostante la successiva delusione nel playoff promozione, l'esperto leader capoverdiano si appresta ora a vivere da protagonista assoluto il palcoscenico calcistico più importante del pianeta.

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