Il Torreense ha vinto la finale di Coppa portoghese ma è uscito sconfitto dai playoff promozione contro il Casa Pia AC rimanendo in Serie B.
Champions, notte magica per lo Sporting con la grande festa negli spogliatoi
Il club di Torres Vedras ha compiuto una vera e propria impresa eliminando le grandi del calcio lusitano e sconfiggendo in una finale leggendaria lo Sporting Lisbona per 2-1. Questo incredibile trionfo sul prato dello Stadio Nazionale del Jamor ha garantito alla formazione guidata da Luís Tralhão uno storico pass per la prossima fase a gironi di Europa League, un traguardo senza precedenti per una squadra della Serie B.
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Torreense, in Europa League ma niente Liga PortugalLa gioia per lo storico trofeo è stata tuttavia parzialmente rovinata dall'epilogo in campionato, dove il sogno della promozione in Primeira Liga è svanito sul più bello. Dopo aver conquistato un ottimo terzo posto in Segunda Liga, il Torreense si è guadagnato il diritto di disputare lo spareggio promozione contro il Casa Pia AC. La gara d'andata tra le mura amiche si era conclusa a reti bianche, lasciando intatte le speranze dei tifosi della compagine blu-amaranto.
Il verdetto definitivo è arrivato nel match di ritorno in trasferta, dove la maggiore esperienza della squadra di massima serie ha avuto il sopravvento. Il Casa Pia AC si è imposto per con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Gaizka Larrazabal e Lawrence Ofori, condannando il Torreense a rimanere nella seconda divisione portoghese anche per la prossima stagione. Nonostante la delusione per la mancata promozione, la piccola realtà lusitana si prepara a vivere un'avventura europea senza precedenti nella quale dovrà disputare le gare casalinghe nell'Estádio Algarve di Faro a causa dell'inadeguatezza del proprio impianto casalingo.
Torreense, la storia dentro la storia: Stopira convocato al MondialeOltre i risultati sportivi, c'è un'altra bellissima storia legata a questa squadra e al suo momento, quella del capitano Stopira che a 38 anni è stato convocato per i Mondiali dalla sua Nazionale, Capo Verde. Il coronamento del sogno mondiale è coinciso con il momento di massima forma sportiva per l'esperto difensore.
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