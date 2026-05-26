Lo straordinario risultato raggiunto dal Torreense porta con sé un entusiasmo incontenibile, ma impone delle scelte per il futuro immediato del club lusitano. La dirigenza, infatti, ha scelto lo stadio per lo storico debutto continentale. Questo traguardo richiederà inevitabilmente un approccio logistico particolare per poter ospitare le partite casalinghe della fase a gironi della prossima Europa League. Il Torreense ha staccato il pass per l'Europa dopo aver sorpreso tutti, battendo lo Sporting per 2-1 nella finale di Coppa del Portogallo.

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La problematica dello stadio del Torreense

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Le parole della società

Le novità principali per i tifosi riguardano proprio le mura amiche: il Torreense. Più nel dettaglio, come riporta A Bola, sarà lol'impianto designato in cui la squadra, allenata dal tecnico, ospiterà almeno le quattro partite europee della League Phase. Questa decisione si è resa necessaria per le limitazioni dellolo stadio del Torreense attualmenteper poter ospitare incontri ufficiali delle competizioni europee. Per colmare questo problema, l'intera struttura sarà sottoposta a importanti

A fare ulteriore chiarezza sulle dinamiche societarie è intervenuto in prima persona André Sabino, attuale direttore sportivo del Torreense. In una recente intervista rilasciata ai microfoni dell'emittente Canal 11, il dirigente ha tracciato le linee guida del club per l'immediato futuro, spiegando le tempistiche e i motivi dietro alla scelta dell'impianto: "Qualunque cosa accada, giocheremo e ci divertiremo. Lo stadio che abbiamo autorizzato è quello dell'Algarve, per via della sua capienza. Possiamo cambiare, era la cosa più semplice da fare al momento della registrazione, ma la nostra intenzione è di giocare il più vicino possibile a Torres Vedras. Se verremo promossi, non giocheremo nemmeno a Torres Vedras".

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