L'acquisto a titolo definitivo di Mario Gila per circa 30 milioni di euro rappresenta il primo, vero pilastro su cui poggerà l'intera ricostruzione del Milan. Più che un semplice rinforzo, lo spagnolo è stato individuato come l'elemento imprescindibile per guidare la retroguardia rossonera: un difensore moderno, aggressivo nei duelli e dotato di una straordinaria pulizia tecnica nell'impostazione dal basso, caratteristica che lo rende lo specialista perfetto per il gioco proattivo di Rúben Amorim.

MILANO, ITALIA - 8 LUGLIO: Il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, partecipa a una conferenza stampa presso Casa Milan l'8 luglio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

La centralità e l'importanza di Gila nel nuovo progetto sono testimoniate dal forte pressing dello stesso tecnico portoghese, che ha voluto incontrarlo subito a Milanello per consegnargli idealmente le chiavi della difesa. Con la sua leadership, la conoscenza del campionato italiano e la capacità di accettare l'uno contro uno a campo aperto, l'ex Lazio è destinato a diventare il punto di riferimento assoluto del reparto arretrato, incarnando la svolta tattica e qualitativa pretesa dalla società. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>