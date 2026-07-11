Forza fisica e doti tecniche: l'ex-biancoceleste sarà la guida fondamentale della difesa del Diavolo

Samuele Amato
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L'acquisto a titolo definitivo di Mario Gila per circa 30 milioni di euro rappresenta il primo, vero pilastro su cui poggerà l'intera ricostruzione del Milan. Più che un semplice rinforzo, lo spagnolo è stato individuato come l'elemento imprescindibile per guidare la retroguardia rossonera: un difensore moderno, aggressivo nei duelli e dotato di una straordinaria pulizia tecnica nell'impostazione dal basso, caratteristica che lo rende lo specialista perfetto per il gioco proattivo di Rúben Amorim.

AC Milan Ruben Amorim Press Conference
MILANO, ITALIA - 8 LUGLIO: Il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, partecipa a una conferenza stampa presso Casa Milan l'8 luglio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Gila Milan

La centralità e l'importanza di Gila nel nuovo progetto sono testimoniate dal forte pressing dello stesso tecnico portoghese, che ha voluto incontrarlo subito a Milanello per consegnargli idealmente le chiavi della difesa. Con la sua leadership, la conoscenza del campionato italiano e la capacità di accettare l'uno contro uno a campo aperto, l'ex Lazio è destinato a diventare il punto di riferimento assoluto del reparto arretrato, incarnando la svolta tattica e qualitativa pretesa dalla società. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>

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