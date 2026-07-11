Forza fisica e doti tecniche: l'ex-biancoceleste sarà la guida fondamentale della difesa del Diavolo
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L'acquisto a titolo definitivo di Mario Gila per circa 30 milioni di euro rappresenta il primo, vero pilastro su cui poggerà l'intera ricostruzione del Milan. Più che un semplice rinforzo, lo spagnolo è stato individuato come l'elemento imprescindibile per guidare la retroguardia rossonera: un difensore moderno, aggressivo nei duelli e dotato di una straordinaria pulizia tecnica nell'impostazione dal basso, caratteristica che lo rende lo specialista perfetto per il gioco proattivo di Rúben Amorim.
La centralità e l'importanza di Gila nel nuovo progetto sono testimoniate dal forte pressing dello stesso tecnico portoghese, che ha voluto incontrarlo subito a Milanello per consegnargli idealmente le chiavi della difesa. Con la sua leadership, la conoscenza del campionato italiano e la capacità di accettare l'uno contro uno a campo aperto, l'ex Lazio è destinato a diventare il punto di riferimento assoluto del reparto arretrato, incarnando la svolta tattica e qualitativa pretesa dalla società. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>
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