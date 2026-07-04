Il Milan definisce in maniera ufficiale un tassello fondamentale per la crescita dei propri giovani, annunciando l'ingaggio di Sergio Navarro Barquero come nuovo allenatore del Milan Futuro. L'ex tecnico delle giovanili dell'Athletic Bilbao e della Real Sociedad prende così il posto di Daniele Bonera sulla panchina della seconda squadra rossonera, firmando un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

CASTELLANZA, ITALIA - 26 APRILE: Andrea Magrassi dell'AC Mialn Futuro celebra il suo primo gol durante la partita di Serie D tra Castellanzese e AC Milan Futuro allo stadio Giovanni Provasi il 26 aprile 2026 a Castellanza, Italia. (Foto di Pier Marco Tacca/AC Milan via Getty Images)

La scelta della dirigenza è fortemente orientata a una filosofia di respiro internazionale per la valorizzazione del talento: Sergio Navarro, noto per la sua abilità nel lanciare i giovani e per una proposta di gioco moderna e propositiva, lavorerà in strettissima sinergia con la prima squadra di Rúben Amorim. L'obiettivo del club è quello di creare una linea verde unica e un canale diretto tra la Serie C e i grandi palcoscenici, affidando la formazione dei futuri campioni rossoneri a un profilo di scuola spagnola specializzato nella crescita dei ragazzi. <<<CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL>>>