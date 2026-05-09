Il clima in casa Milan si fa rovente, ma questa volta la tensione non arriva dal campo, bensì dagli spalti e dal web. La tifoseria rossonera ha infatti dato vita a una contestazione formale senza precedenti, culminata in una petizione che chiede a gran voce le dimissioni dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani. La goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra essere una gestione societaria percepita come troppo distante dai valori sportivi e più orientata ai bilanci che alla competitività della squadra.

Il malcontento, che covava da tempo tra i gruppi organizzati e i sostenitori comuni, si è trasformato in una pressione costante che mette la dirigenza davanti a un bivio comunicativo e strategico. I tifosi lamentano una mancanza di chiarezza nel progetto tecnico e chiedono un cambio di rotta che riporti la passione e l'ambizione al centro del mondo Milan.

MILANO, ITALIA - 6 MAGGIO: Giorgio Furlani, CEO dell'AC Milan, assiste alla partita di Serie A tra Milan e Lazio allo Stadio Giuseppe Meazza il 6 maggio 2023 a Milano, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

In un momento così delicato, con la squadra che fatica a trovare continuità, la frattura tra la piazza e il vertice societario rischia di diventare una distrazione fatale, rendendo l'ambiente di San Siro un terreno difficile dove giocare e costruire il futuro. <<< CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>>