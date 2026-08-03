Nico Gonzalez, arrivato alla Juventus nel 2024 dalla Fiorentina, ha passato l'ultima stagione in prestito all'Atletico Madrid e ora vuole andare via da Torino.
Atletico Madrid, Nico Gonzalez non si accorge di essere ripreso e canta in diretta
Il futuro di Nico Gonzalez continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Juventus. L’esterno argentino è rientrato alla Continassa dopo il prestito all’Atletico Madrid, ma la sua permanenza in bianconero non appare scontata. Il giocatore, infatti, gradirebbe continuare la propria avventura in Spagna, mentre la Roma monitora la situazione e potrebbe inserirsi per regalare a Gian Piero Gasperini il nuovo rinforzo offensivo richiesto.
La situazione nasce dal mancato riscatto da parte dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo aveva la possibilità di acquistare definitivamente il calciatore versando circa 32 milioni di euro, ma le condizioni dell’operazione non hanno portato a trovare l'accordo necessario.
Nico Gonzalez: la situazione tra Juventus, Roma e Atletico Madrid
Nico Gonzalez era arrivato a Torino nell’estate 2024 dopo l’esperienza alla Fiorentina, con la Juventus che aveva investito circa 40 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Le aspettative erano elevate, ma la prima stagione in bianconero è stata condizionata da diversi problemi fisici e da una certa difficoltà nel trovare continuità, dovuto anche dall'addio precoce di Thiago Motta e dall'arrivo al suo posto di Igor Tudor.
Il prestito all’Atletico Madrid sembrava poter rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi. Con Diego Simeone l’argentino ha ritrovato maggiore fiducia, anche se non è riuscito a convincere completamente il club spagnolo a puntare su di lui a titolo definitivo. Adesso la Juventus deve decidere se puntare nuovamente su di lui oppure sfruttare il mercato per trovare una soluzione alternativa, con Luciano Spalletti che avrebbe grande considerazione del giocatore e apprezzerebbe soprattutto la sua duttilità tattica.
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Il suo nome si inserisce inoltre nel casting per un possibile rinforzo da affiancare a Santiago Castro, appena acquistato dal Bologna, e a Endrick del Real Madrid, altro giocatore accostato ai giallorossi.
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