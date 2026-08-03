Il futuro di Nico Gonzalez continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Juventus. L’esterno argentino è rientrato alla Continassa dopo il prestito all’Atletico Madrid, ma la sua permanenza in bianconero non appare scontata. Il giocatore, infatti, gradirebbe continuare la propria avventura in Spagna, mentre la Roma monitora la situazione e potrebbe inserirsi per regalare a Gian Piero Gasperini il nuovo rinforzo offensivo richiesto.

La situazione nasce dal mancato riscatto da parte dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo aveva la possibilità di acquistare definitivamente il calciatore versando circa 32 milioni di euro, ma le condizioni dell’operazione non hanno portato a trovare l'accordo necessario.

Nico Gonzalez: la situazione tra Juventus, Roma e Atletico Madrid

Nico Gonzalez era arrivato a Torino nell’estate 2024 dopo l’esperienza alla Fiorentina, con la Juventus che aveva investito circa 40 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Le aspettative erano elevate, ma la prima stagione in bianconero è stata condizionata da diversi problemi fisici e da una certa difficoltà nel trovare continuità, dovuto anche dall'addio precoce di Thiago Motta e dall'arrivo al suo posto di Igor Tudor.

MADRID, SPAGNA - 07 MARZO: Nicolás González dell'Atlético de Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Atlético de Madrid e Real Sociedad al Riyadh Air Metropolitano il 07 marzo 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Il prestito all’Atletico Madrid sembrava poter rappresentare l’occasione giusta per rilanciarsi. Con Diego Simeone l’argentino ha ritrovato maggiore fiducia, anche se non è riuscito a convincere completamente il club spagnolo a puntare su di lui a titolo definitivo. Adesso la Juventus deve decidere se puntare nuovamente su di lui oppure sfruttare il mercato per trovare una soluzione alternativa, con Luciano Spalletti che avrebbe grande considerazione del giocatore e apprezzerebbe soprattutto la sua duttilità tattica.

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Tra le squadre, come riportato da, interessate ci sarebbe anche la Roma. Il club giallorosso è alla ricerca di nuovi elementi offensivi e Nico Gonzalez potrebbe rappresentare un profilo interessante per il sistema di. In caso di arrivo nella Capitale, potrebbe diventare un'arma importante anche per il ruolo che la Roma sta cercando di completare dopo la partenza di alcuni elementi offensivi.

Il suo nome si inserisce inoltre nel casting per un possibile rinforzo da affiancare a Santiago Castro, appena acquistato dal Bologna, e a Endrick del Real Madrid, altro giocatore accostato ai giallorossi.