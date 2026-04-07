La casa dei blancos in più di qualche occasione si è rivelata un'arma a doppio taglio portando il club spagnolo a compiere rimonte impossibili

Mattia Celio Redattore 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 17:22)

Questa sera partono ufficialmente i quarti di finale di Champions League e il big match di oggi si gioca al Santiago Bernabeu di Madrid. Alle 21 scenderanno in campo due delle principali pretendenti alla vittoria, Real Madrid-Bayern Monaco. I blancos arrivano dopo avere avuto la meglio su Benfica (playoff) e il Manchester City, mentre i bavaresi hanno avuto vita facile contro l'Atalanta.

Real Madrid, la tua casa è un'arma a doppio taglio: tutte le rimonte storiche al Santiago Bernabeu — Un quarto di finale dal sapore di una finalissima. Questa sera al Santiago BernabeuReal Madrid-Bayern Monaco si giocano una fetta di qualificazione al turno successivo. La squadra di Arbeloa, reduce dalla vittoria dominante sul Manchester City, ospita gli uomini di Vincent Kompany che in questa stagione la stanno facendo da padroni incontrastati in Bundesliga e nella competizione europea. L'Atalanta lo ha imparato a sue spese.

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Sulla carta gli ospiti sono dati per favoriti dato anche il miglior momento psicologico (il Real è reduce dal KO con ìl Mallorca) ma il fattore casa per i blancos si è rivelato più volte un'arma in più nella storia della Champions League. Più di qualche volta, infatti, i madrileni sono riusciti a ribaltare tra le loro mura risultati che ormai gli davano per sfavoriti. E' vero che questa di stasera è la sfida di andata ma come è successo con i Citizens, un pezzo di qualificazione lo si può mettere in tasca già oggi.

Le storiche rimonte del Real Madrid — Il Real Madrid non muore mai. Nella sua lunga storia, i blancos hanno più volte dimostrato di avere tutto per ribaltare i pronostici. Non è un caso che nella storia i madrileni abbiano alzato la Champions League per la bellezza di 14 volte. Questa competizione è una casa. O meglio, la casa del club spagnolo. Tra le più importante rimonte della storia madrilena non si può dimenticare quella contro il Derby Country negli ottavi di finale della stagione 75-76. Dopo l'1-4 in Inghilterra, la squadra di Miljan Miljanić riuscì a Madrid prima a portare la sfida ai supplementare e poi vincere 5-1 e passare quarti.

Ancora più incredibile fu la rimonta nel 1986 contro il Borussia Monchengladbac. In quel caso, però, i blancos partecipavano alla Coppa UEFA. Anche in quel caso ci si giocava il passaggio ai quarti di finale. In Germania i madrileni capitolarono con un umiliante 5-1. Risultato che per tutti era quasi impossibile da ribaltare, ma al Santiago Bernabeu gli uomini di Luis Molowny clamorosamente demolirono i tedeschi 4-0 avanzando al turno successivo. Real Madrid che, alla fine, vincerà la competizione.

Ritornando alla Champions League, di grande prestigio fu la rimonta contro un altro club tedesco. A farne le spese questa volta fu il Wolfsburg nella stagione 2015-16. Dopo lo 0-2 alla Volkswagen-Arena, la squadra di Zinedine Zidane rovesciò la situazione al Bernabeu con un secco 3-o conquistando così un posto in semifinale. Anche in quel caso, inoltre, i blancos vinceranno il torneo. Il secondo consecutivo.

Come non dimenticare poi la semifinale della stagione 2021-22 contro il Manchester City di Pep Guardiola. Una partita che ormai è diventata un Clasico della Coppa dalle grandi orecchie e i risultati spiegano il perché. All'Etihad Stadium, i padroni di casa vincono con uno spettacolare 4-3 e al ritorno Mahrez sembrò spianare la strada ai Citizens verso la finale segnando la rete del vantaggio al 73'. Nei minuti finali, però, venne fuori il talento di Rodrygo che in pochi minuti segnò una doppietta portando la partita ai supplementari dove Benzema, su rigore, segnò il gol del decisivo 3-1 portando i blancos in finale (poi vinta) contro il Liverpool.