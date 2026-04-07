L'incontro di questa sera sa di finale anticipata visto che scenderanno in campo due delle favorite per la vittoria finale del torneo

Jacopo del Monaco 7 aprile - 09:03

Tra gli incontri che si giocheranno nel corso della giornata odierna spicca, in particolar modo, quello che metterà di fronte il Real Madrid ed il Bayern Monaco. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della gara d'andata dei quarti di finale della Champions League. Il big match avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà nella meravigliosa cornice dello Stadio Santiago Bernabéu. Chi vincerà questa sera avrà un importante vantaggio in vista della gara di ritorno della settimana prossima. Uno dei due club, in semifinale, affronterà o i Campioni d'Europa del Paris Saint-Germain o i Campioni d'Inghilterra del Liverpool. In attesa del fischio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra Blancos e Roten.

Real Madrid-Bayern Monaco, i precedenti — Per arrivare a questo turno della massima competizione europea, il Real Madrid allenato da Alvaro Arbeloa ha eliminato prima il Benfica di José Mourinho ai Play-off e, agli ottavi, il Manchester City di Pep Guardiola. Il Bayern Monaco che ha come tecnico l'ex difensore centrale Vincent Kompany, dal canto suo, ha asfaltato l'Atalanta agli ottavi di finale grazie a due risultati con un buon margine di gol di scarto. Ad oggi, Real e Bayern hanno giocato contro ben 28 partite che equivalgono, quindi, a ben quattordici edizioni della massima competizione europea. Le prime due sfide tra i due club risalgono alla stagione 1975/1976, quando il nome del torneo era Coppa dei Campioni.

I percorsi europei delle due squadre si sono incontrati in semifinale. All'andata giocata in Spagna, madrileni e bavaresi hanno pareggiato 1-1 con reti di Roberto Martinez e Gerd Muller. Quest'ultimo, poi, ha deciso la gara di ritorno in favore del Bayern con una doppietta portando, così, la sua squadra in finale, dove ha affrontato e vinto 1-0 contro i francesi del Saint-Etienne. Nelle sfide tra le due potenze europee che giocheranno stasera regna l'equilibro. Sia il Real che il Bayern, infatti, hanno vinto 12 partite ed i pareggi sono stati soltanto quattro. La statistica sui gol, invece, tende leggermente dalla parte degli spagnoli, i quali hanno segnato 46 reti, soltanto una in più dei tedeschi

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Altre statistiche riguardanti la grande sfida — In tutta la loro storia, i due club hanno giocato contro soltanto in Champions e quasi sempre nel corso della fase ad eliminazione diretta e, soltanto in un'occasione, durante la fase a gironi. Nella stagione 1999/2000, infatti, le due squadre erano nello stesso gruppo ed il Bayern ha ottenuto la vittoria in entrambi i match: 2-4 a Madrid e 4-1 in casa. Per la quarta volta, Blancos e Roten si affronteranno ai quarti di finale. Ciò non accadeva dall'annata 2016/2017: in quell'occasione, il Real ha passato il turno vincendo 1-2 in Germania e 4-2, dopo i supplementari, al Bernabéu. In generale, invece, i due club tornano ad affrontarsi in Champions due anni dopo l'ultima volta ma, in quell'edizione, si sono giocati il posto in finale. Il match d'andata disputato all'Allianz Arena è terminato 2-2 con doppietta di Vinicius per le Merengues e reti di Leroy Sané e Harry Kane per i bavaresi.

Al ritorno in Spagna, invece, quando un gol al 68' del subentrato Alphonso Davies stava per mandare i Roten all'atto conclusivo. Un altro calciatore entrato dalla panchina, però, ha ribaltato la situazione. Si tratta dell'attaccante Joselu, autore di una doppietta tra il minuto 88 ed il 91'. I Blancos, in casa, vantano di un importante vantaggio: 9 vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L'ultimo successo del Bayern Monaco al Bernabéu risale alla semifinale di ritorno della stagione 2011/2012 dopo i rigori. L'ultima vittoria tenendo conto dei match terminati ai regolamentari, invece, è datato 1° maggio 2001. In occasione della semifinale d'andata, i bavaresi hanno vinto grazie al gol di Giovane Elber.