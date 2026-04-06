Protagonisti, attori secondari ed antieroi. Tutto questo ci ha regalato il weekend di calcio in giro per l'Europa dopo la pausa nazionali. Il colpo della settimana è stato servito da Vedat Muriqi, che insieme a Luvumbo Zito ha fermato il Real Madrid permettendo al Barcellona la fuga a poco più di otto partite dal termine del campionato spagnolo. La Pasqua ha anche regalato il titolo al PSV di Ivan Perisić, al suo dodicesimo titolo in carriera. Ed oltre ai gol di Jorginho e Satriano, c'è un pirotecnico 6-3 nella sfida di Bundesliga tra Patrik Schick e Christian Eriksen, quest'ultimo invischiato nella lotta salvezza con il suo Wolfsburg.