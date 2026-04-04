Il Bayern Monaco non pone limiti alla sua forza spaventosa in attacco. Sotto 0-2 col Friburgo a dieci minuti dal termine, ribalta la partita con tenacia e fa 100 reti tonde tonde in campionato

Francesco Lovino Redattore 4 aprile - 18:44

Il Bayern Monaco non sembra conoscere la parola "sconfitta". Nel loro percorso sempre più a senso unico, i bavaresi segnano un traguardo netto e di per sé storico. 100 gol realizzati dopo 28 giornate è un dato a dir poco spaventoso, ancora migliorabile data la presenza di altre 6 giornate da giocare.

Un attacco senza fine 3.57 gol realizzati per partita è ciò che esalta l'onda d'urto offensiva del Bayern Monaco che può vantare ben tre suoi calciatori nella top 6 marcatori della Bundesliga. Stiamo parlando di Michael Olise a quota 11, Luis Diaz fermo a 15 reti e l'immancabile Kane, capocannoniere per distacco del campionato con i suoi 31 gol. Insieme, dunque, i tre attaccanti hanno realizzato 57 gol, vale a dire il 57% di quelli totali.

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Seguono Gnabry a quota 8, il classe 2008 di Karl che ha raggiunto 5 reti e Jackson con 4 gol. Quello del Bayern, pertanto, è un reparto offensivo sul cui apporto probabilmente nessuna squadra al mondo al momento può contare. Il primo marcatore non attaccante del Bayern nella classifica cannonieri della Bundesliga è Laimer, fermo a 3 centri. Delle 100 reti, 74 sono quelle realizzate da un attaccante.

Il Bayern Monaco sa solo vincere, ma oggi... — I tedeschi del Bayern Monaco non perdono dal 24 gennaio scorso, quando caddero a sorpresa in casa contro l'Augusta 1-2. Da quel momento sono stati infilati 13 risultati utili consecutivi, con due soli pareggi e ben 11 vittorie. In campionato, il distacco con il Dortmund si è momentaneamente allungato a 12 punti, ma i gialloneri devono ancora giocare.

Per la vittoria del Masterschale, comunque, sembra solo una questione di tempo e questi numeri non fanno altro che dare convinzione ai bavaresi. Nel pomeriggio di oggi, quando sembravano battuti dal Friburgo, essendo sotto di due reti al minuto numero 80, è successo l'impensabile. Il Bayern ha reagito ancora, prima riaprendo il match con Bischof, quindi pareggiando la gara con lo stesso centrocampista classe 2005. Oramai giunti al nono minuto di recupero, Karl assistito da Alphonso Davies ha fatto impazzire il settore ospiti con la rete del definitivo 2-3.