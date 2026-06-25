Quando la fase a gironi propone una partita che vale il primo posto, il clima cambia completamente. Non si gioca più soltanto per la qualificazione, ma anche per indirizzare il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta. Venerdì 26 giugno alle ore 21:00 italiane, al Gillette Stadium di Foxborough, Norvegia e Francia si sfideranno nell'ultima giornata del Gruppo I del Mondiale 2026. Entrambe hanno già conquistato il pass per i sedicesimi di finale, ma novanta minuti separano una delle due dalla vetta del raggruppamento. Sullo sfondo anche una sfida nella sfida: Erling Haaland contro Kylian Mbappé, due dei bomber più prolifici del torneo.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Norvegia-Francia in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Norvegia-Francia, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai1 e su Dazn e in streaming ufficiale su Raiplay e su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento della Norvegia

La Norvegia è una delle piacevoli sorprese di questa Coppa del Mondo. Dopo anni di assenza dai grandi palcoscenici internazionali, la nazionale guidata da Ståle Solbakken ha dimostrato di poter competere anche contro avversari di alto livello.

Il successo contro l'Iraq aveva confermato il potenziale offensivo della squadra, ma è stata soprattutto la vittoria sul Senegal a certificare la maturità raggiunta dal gruppo. Haaland continua a essere il principale punto di riferimento offensivo, sostenuto dalla qualità di Odegaard e dalla velocità di Nusa e Sorloth. Per chiudere il girone al primo posto, però, servirà un'altra impresa contro una delle grandi favorite per il titolo mondiale.

STOCCARDA, GERMANIA - 5 GIUGNO 2025: Ousmane Dembélé della Francia controlla il pallone durante la semifinale della UEFA Nations League 2025 tra Spagna e Francia, disputata alla Stuttgart Arena il 5 giugno 2025 a Stoccarda, in Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images).

Il momento della Francia

La Francia ha rispettato pienamente le aspettative della vigilia. Due vittorie nelle prime due giornate, sei gol realizzati e una qualificazione ottenuta senza particolari difficoltà.

Mbappé sta trascinando i Bleus con numeri da fuoriclasse assoluto, ma la forza della squadra di Didier Deschamps va ben oltre il proprio capitano offensivo. Olise si sta rivelando determinante nella costruzione del gioco, mentre la profondità della rosa consente ai francesi di mantenere un livello elevato anche nei cambi. Alla Francia basterà un pareggio per conservare il primo posto del girone grazie alla migliore differenza reti, ma difficilmente rinuncerà alla propria identità offensiva.

La situazione del Gruppo I

Francia e Norvegia guidano il Gruppo I a punteggio pieno con sei punti e sono già matematicamente qualificate ai sedicesimi di finale. Iraq e Senegal, invece, sono ormai tagliate fuori dalla corsa ai primi due posti e si contenderanno soltanto la possibilità di chiudere al terzo posto. La sfida di Foxborough servirà quindi esclusivamente a stabilire quale nazionale accederà alla fase a eliminazione diretta da vincitrice del girone.

Probabili formazioni di Norvegia-Francia

Solbakken dovrebbe confermare il 4-3-3 visto nelle prime due giornate. Davanti a Nyland agiranno Pedersen, Ajer, Heggem e Moller Wolfe. A centrocampo spazio ad Aursnes, Berge e Odegaard, mentre il tridente offensivo sarà composto da Sorloth, Haaland e Nusa.

Deschamps dovrebbe limitare le rotazioni e confermare gran parte della formazione titolare. Davanti a Maignan ci saranno Koundé, Upamecano, Saliba e Digne. In mediana agiranno Koné e Rabiot, mentre sulla trequarti Dembélé, Olise e Barcola supporteranno Mbappé.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Aursnes, Berge, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa.

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé.

OSLO, NORVEGIA - 31 MARZO 2026: Erling Haaland della Norvegia reagisce durante l'amichevole internazionale tra Norvegia e Svizzera, disputata all'Ullevaal Stadion il 31 marzo 2026 a Oslo, in Norvegia. (Foto di Stuart Franklin/Getty Images).

Cosa aspettarci dalla partita

Le caratteristiche delle due squadre fanno pensare a una gara intensa e ricca di occasioni. La Norvegia ha bisogno della vittoria per chiudere il girone al primo posto e difficilmente rinuncerà ad attaccare. La Francia, invece, potrà gestire con maggiore tranquillità il risultato, ma dispone di qualità e velocità sufficienti per colpire ogni volta che si presenteranno spazi in campo aperto. Molto dipenderà dall'equilibrio tra i due reparti difensivi, chiamati a limitare due attacchi che nelle prime giornate hanno dimostrato grande efficacia sotto porta.

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