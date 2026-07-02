L'ultimo sedicesimo di finale tutto europeo è quello tra Portogallo e Croazia. La gara è in programma la notte tra giovedì 2 e venerdì 3 luglio alle ore 01:00 allo stadio BMO Field. La vincente della sfida affronterà agli ottavi di finale una tra Spagna e Austria. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Portogallo-Croazia.

I precedenti tra le due squadre

Portogallo e Croazia si sono incontratenella loro storia se si contano anche le amichevoli, 4 in totale. Il bilancio è nettamente favorevole ai lusitani, che hanno vinto 7 volte. Solo una la vittoria della Croazia, mentre 2 i pareggi. Anche ilè molto squilibrato. La squadra allenata oggi da Martinez ha realizzato 19 reti, rispetto alle sole 8 degli avversari. Il miglior marcatore della sfida è Joao Felix, a quota 3.

LENS, FRANCE - JUNE 25: Ricardo Quaresma del Portogallo esulta dopo aver segnato il gol del vantaggio nella partita degli ottavi di finale di EURO 2016 tra Croazia e Portogallo allo stadio Bollaert-Delelis il 25 giugno 2016 a Lens, Francia. (Foto di Clive Mason/Getty Images)

Le gare ufficiali sono quindi 6, divise tra 4 in Nations League e 2 agli Europei. Nella prima competizione il Portogallo ha vinto 3 volte: nel 2020 4-1 in casa e 3-2 in trasferta; nel 2024 2-1 in casa, mentre ha pareggiato 1-1 in Croazia. Nella seconda competizione, la prima sfida è a Euro 1996, quando i lusitani passarono per 3-0 ai gironi. La seconda è a Euro 2016, quando agli ottavi un gol di Quaresma ai supplementari fu sufficiente a dare il via alla cavalcata verso il trofeo finale.

Le probabili formazioni

: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Fernandes, Félix; Ronaldo.: Roberto Martinez.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Modric, Kovacic; Pasalic, Sucic, Baturina; Musa. Ct: Zlatko Dalic.

Portogallo-Croazia, il pronostico di DDD

Per i bookmakers ilparte con un certo vantaggio sugli avversari, essendo dato a 1.70. Seguono poi nell'ordine il pareggio tra il 3.65 e il 3.70 e il successo della Croazia tra il 4.90 e il 5.20. I lusitani sono passati come secondi nel proprio girone dietro alla Colombia. Hanno registrato due pareggi contro RD Congo (1-1) e i sudamericani (0-0), mentre hanno vinto con l'Uzbekistan 5-0.

La Croazia è anch'essa passata da seconda nel gruppo con l'Inghilterra, contro cui ha registrato l'unica sconfitta fin qui (4-2). La formazione di Dalic ha poi vinto 1-0 contro Panama e 2-1 contro il Ghana. Rispetto agli anni passati non convince, soprattutto dal punto di vista difensivo. Il pronostico del risultato esatto di Portogallo-Croazia è 3-2.