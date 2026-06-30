Portogallo e Croazia si affrontano nei sedicesimi di finale in un incrocio che mette di fronte due nazionali ricche di talento ed esperienza. In palio c'è un posto agli ottavi, in una gara che promette equilibrio e intensità dall'inizio alla fine.

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A rendere ancora più speciale l'appuntamento è il possibile ultimo MONDIALE di due autentiche leggende come Cristiano Ronaldo e Luka Modric, leader e simboli delle rispettive selezioni. Solo una delle due squadre potrà proseguire il proprio cammino, aggiungendo ulteriore valore a una sfida che si preannuncia tra le più interessanti di questo turno.

Dove vedere Portogallo-Croazia in diretta TV e streaming ufficiale

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Qui Portogallo

Il Portogallo ha conquistato la qualificazione chiudendo al secondo posto il proprio girone, alternando prestazioni convincenti ad altre meno brillanti. La formazione guidata dal commissario tecnico Roberto Martinez ha trovato il suo momento migliore nel netto successo contro l'Uzbekistan, trascinata dalla doppietta di Cristiano Ronaldo, protagonista di un nuovo record personale al MONDIALE.

Restano però alcuni interrogativi sul rendimento della nazionale lusitana, reduce anche da uno 0-0 poco convincente contro la Colombia. Nonostante una rosa ricca di qualità, con elementi come Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves e Rafael Leao, il Portogallo è chiamato ad alzare il livello proprio nella fase decisiva della competizione.

Qui Croazia

Anche la Croazia ha chiuso il proprio girone al secondo posto, conquistando due successi dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra. La squadra allenata da Zlatko Dalic ha mostrato compattezza e grande esperienza, confermando ancora una volta la propria capacità di esaltarsi nelle sfide a eliminazione diretta.

Il faro del centrocampo resta Luka Modric, affiancato da giocatori di qualità come Mateo Kovacic, Josko Gvardiol e Ivan Perisic. In avanti, Ante Budimir rappresenta il principale riferimento offensivo di una nazionale che punta sull'organizzazione e sulla solidità per provare a eliminare una delle favorite del torneo.

Le probabili formazioni di Portogallo-Croazia

Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Fernandes, Joao Neves; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.Martinez.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Baturina, Pasalic, Perisic; Budimir. Ct: Dalic.

Cosa aspettarsi dal match

La sfida tra Portogallo e Croazia si preannuncia molto equilibrata, con due squadre dotate di grande qualità tecnica ma anche di caratteristiche differenti. I lusitani proveranno a gestire il possesso e ad affidarsi al talento dei propri uomini offensivi, mentre la Croazia cercherà di sfruttare la propria esperienza e l'equilibrio tattico costruito da Zlatko Dalic. L'impressione è che possano essere gli episodi a decidere una gara dal margine ridotto, nella quale il peso specifico dei campioni potrebbe fare la differenza.

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