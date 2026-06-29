Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma la notte tra il 29 e il 30 giugno
Saibari regala tre punti al Marocco: la squadra celebra il suo Man of the Match
Sono cominciati da poco i sedicesimi di finale dei Mondiali e tra le partite più spettacolari in programma c’è certamente Olanda-Marocco. La gara è in programma nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno alle ore 03:00 all’Estadio BBVA di Monterrey. La vincente della super sfida affronterà agli ottavi il Canada che ha già ottenuto la qualificazione contro il Sudafrica. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Olanda-Marocco.
I precedenti tra le due squadreOlanda e Marocco si sono incontrate 3 volte nella loro storia, una sola delle quali in una gara ufficiale. Nell'ultimo Mondiale statunitense del 1994 si trovarono l'una contro l'altra nei gironi all'ultima giornata. I nordafricani erano già certi dell'eliminazione, mentre gli europei dovevano vincere per evitare la stessa fine. Gli Oranje andarono in vantaggio poco prima dell'intervallo con Bergkamp, ma il Marocco pareggiò a inizio ripresa con Nader. Fu il gol al 77esimo di Roy a regalare i tre punti alla squadra di Advocaat, grazie ai quali passò come prima.
Le probabili formazioniOLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, van de Ven; Gravenberch, F. de Jong, Reijnders; Malen, Gakpo, Summerville. Ct: Koeman.
MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi.
Olanda-Marocco, il pronostico di DDDSi prevede una partita molto equilibrata e infatti anche per i bookmakers sarà così. L’Olanda viene data come favorita con una quota tra il 2.25 e il 2.40. Segue poi il pareggio tra il 3 e il 3.20 e infine il successo del Marocco tra il 3.45 e il 3.60. La squadra allenata da Koeman ha iniziato la competizione pareggiando col Giappone 2-2 per poi vincere e convincere contro Svezia (5-1) e Tunisia (3–1), garantendosi la prima posizione.
Anche il Marocco ha chiuso a 7 punti il proprio girone, pareggiando la gara d’apertura con il Brasile per 1-1 e vincendo 1-0 con la Scozia e 4-2 con Haiti. Per via della differenza reti peggiore però è passata come seconda, finendo per dover affrontare una delle squadre più pericolose. Servirà una grande gara di Hakimi e compagni per accedere agli ottavi. Il pronostico del risultato esatto di Olanda-Marocco è 3-2.
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