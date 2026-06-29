Sono cominciati da poco i sedicesimi di finale dei Mondiali e tra le partite più spettacolari in programma c’è certamente Olanda-Marocco. La gara è in programma nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 giugno alle ore 03:00 all’Estadio BBVA di Monterrey. La vincente della super sfida affronterà agli ottavi il Canada che ha già ottenuto la qualificazione contro il Sudafrica. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Olanda-Marocco.

I precedenti tra le due squadre

Le probabili formazioni

Olanda e Marocco si sono incontratenella loro storia, una sola delle quali in una gara ufficiale. Nell'ultimosi trovarono l'una contro l'altra nei gironi all'ultima giornata. I nordafricani erano già certi dell'eliminazione, mentre gli europei dovevano vincere per evitare la stessa fine. Gli Oranje andarono in vantaggio poco prima dell'intervallo con, ma il Marocco pareggiò a inizio ripresa con Nader. Fu il gol al 77esimo di Roy a regalare i tre punti alla squadra di Advocaat, grazie ai quali passò come prima.Le altre due partite sono. La prima è stata giocata nel 1999 e venne vinta dai leoni dell'Atlante per 2-1. Ai gol di Chippo e Bassir rispose troppo tardi Van Nistelrooy. La seconda e ultima è invece del 2017, terminata per la terza volta con un 2-1, ma questa volta di nuovo per gli olandesi. Decisive le reti di Promes e Janssen, mentre per gli avversari fu Boussoufa a segnare.: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, van de Ven; Gravenberch, F. de Jong, Reijnders; Malen, Gakpo, Summerville.: Koeman.

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari. Ct: Ouahbi.

LENS, FRANCE - MARCH 31: Achraf Hakimi del Marocco passa la palla durante l'amichevole internazionale tra Marocco e Paraguay allo stadio Bollaert-Delelis il 31 marzo 2026 a Lens, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Olanda-Marocco, il pronostico di DDD

Si prevede una partita molto equilibrata e infatti anche per i bookmakers sarà così. L’viene data come favorita con una quota tra il 2.25 e il 2.40. Segue poi il pareggio tra il 3 e il 3.20 e infine il successo del Marocco tra il 3.45 e il 3.60. La squadra allenata da Koeman ha iniziato la competizione pareggiando col Giappone 2-2 per poi vincere e convincere contro Svezia (5-1) e Tunisia (3–1), garantendosi la prima posizione.

Anche il Marocco ha chiuso a 7 punti il proprio girone, pareggiando la gara d’apertura con il Brasile per 1-1 e vincendo 1-0 con la Scozia e 4-2 con Haiti. Per via della differenza reti peggiore però è passata come seconda, finendo per dover affrontare una delle squadre più pericolose. Servirà una grande gara di Hakimi e compagni per accedere agli ottavi. Il pronostico del risultato esatto di Olanda-Marocco è 3-2.