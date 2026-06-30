L'Inghilterra è pronta ad affrontare ai sedicesimi di finale la Repubblica Democratica del Congo e non è raro vedere i Three Lions affrontare squadre africane a un Mondiale. Tra gironi e fase a eliminazione diretta, sono 9 le volte in cui ciò è avvenuto. In preparazione alla partita in programma mercoledì 1 luglio alle ore 18:00, riviviamo i precedenti mondiali tra Inghilterra e squadre africane.

Inghilterra contro squadre africane negli anni Novanta

Prima delnon vi furono mai partite tra Inghilterra e squadre africane a un Mondiale per via di sorteggi sfortunati ed eliminazioni precoci. In quel caso, la nazionale britannica finì nel Gruppo F con il. Le due squadre si affrontarono alla seconda giornata e la gara terminò. Per entrambe fu poi necessario vincere l'ultima partita del girone per passare il turno e accedere agli ottavi.Quattro anni dopo, a Italia, furono ben due le partite contro squadre africane. La prima ai gironi con l', quando fu sufficiente un gol di Markper portarsi a casa i due punti che allora valevano per la vittoria. Dopo aver superato agli ottavi il Belgio, la squadra allenata da Bobby Robson trovò il Camerun ai quarti. L'iniziale vantaggio inglese con Platt venne ribaltato dai gol di Kunde ed Ekeke. Fu la doppietta disu rigore all'83esimo e al 105esimo a girare nuovamente il risultato e a far passare i Three Lions.

A Francia 1998 fu ancora ai gironi che l'Inghilterra trovò una squadra africana. Questa volta toccò alla Tunisia, sconfitta con un netto 2-0 alla prima partita del Gruppo G. Decisive le reti di Shearer al 42esimo e di Scholes all'89esimo. Gli inglesi passarono da secondi e vennero poi eliminati agli ottavi dall'Argentina.

MARSEILLE, FRANCE - JUNE 15: Paul Scholes dell'Inghilterra prima di segnare nella partita del Gruppo G della FIFA World Cup contro la Tunisia allo stadio Velodrome il 15 giugno 1998 a Marsiglia, Francia. (Foto di Ross Kinnaird/Allsport//Hulton Archive/Getty Images)

Le sfide negli anni Duemila

Quattro anni dopo e ancora ai gironi è il turno della. In Corea del Sud e Giapponesi affrontarono all'ultima giornata e pareggiarono per 0-0. Il pareggio bastò a superare il turno e a eliminare l'Argentina che non riuscì a vincere la partita con la Svezia, che avrebbe voluto dire sorpasso sull'Inghilterra. Lo stesso risultato di 0-0 fu quello che uscì dalla partita dei gironi del Mondialein Sudafrica contro l'. Anche in quel caso bastò per accedere agli ottavi.

In Russia nel 2018 fu la seconda volta della Tunisia. Le due squadre si incontrarono alla prima giornata del Gruppo G e il vantaggio iniziale di Harry Kane poteva indicare una facile vittoria per gli inglesi. Ma la Tunisia pareggiò con Sassi al 35esimo su rigore, per poi difendere molto bene fino all'ultimo, o quasi. Infatti al 91esimo fu ancora il micidiale Kane a insaccare e a regalare i tre punti alla sua squadra.

AL KHOR, QATAR - DECEMBER 04: Bukayo Saka dell'Inghilterra esulta dopo aver segnato il terzo gol per della sua squadra nella partita degli ottavi della FIFA World Cup 2022 in Qatar tra Inghilterra e Senegal allo stadio Al Bayt il 4 dicembre 2022 ad Al Kohr, Qatar. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)

Nel 2022 in Qatar invece l'Inghilterra non affrontò un'africana ai gironi, ma solo agli ottavi. Per il Senegal però non ci fu niente da fare contro una delle grandi favorite. Henderson, Kane e Saka furono decisivi per il 3-0 finale che valse il passaggio del turno. L'ultima partita tra i Three Lions e una squadra dell'Africa è quella di questo Mondiale 2026 contro il Ghana, terminata anch'essa 0-0. Su 9 partite totali, 5 sono state vinte, mentre 4 pareggiate e tutte per 0-0.