Dalla sfida valida per i sedicesimi di finale uscirà la sfidante di una tra Messico ed Ecuador
L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio
L'Inghilterra è pronta ad affrontare ai sedicesimi di finale la Repubblica Democratica del Congo e non è raro vedere i Three Lions affrontare squadre africane a un Mondiale. Tra gironi e fase a eliminazione diretta, sono 9 le volte in cui ciò è avvenuto. In preparazione alla partita in programma mercoledì 1 luglio alle ore 18:00, riviviamo i precedenti mondiali tra Inghilterra e squadre africane.
Inghilterra contro squadre africane negli anni NovantaPrima del 1986 non vi furono mai partite tra Inghilterra e squadre africane a un Mondiale per via di sorteggi sfortunati ed eliminazioni precoci. In quel caso, la nazionale britannica finì nel Gruppo F con il Marocco. Le due squadre si affrontarono alla seconda giornata e la gara terminò 0-0. Per entrambe fu poi necessario vincere l'ultima partita del girone per passare il turno e accedere agli ottavi.
A Francia 1998 fu ancora ai gironi che l'Inghilterra trovò una squadra africana. Questa volta toccò alla Tunisia, sconfitta con un netto 2-0 alla prima partita del Gruppo G. Decisive le reti di Shearer al 42esimo e di Scholes all'89esimo. Gli inglesi passarono da secondi e vennero poi eliminati agli ottavi dall'Argentina.
Le sfide negli anni DuemilaQuattro anni dopo e ancora ai gironi è il turno della Nigeria. In Corea del Sud e Giappone 2002 si affrontarono all'ultima giornata e pareggiarono per 0-0. Il pareggio bastò a superare il turno e a eliminare l'Argentina che non riuscì a vincere la partita con la Svezia, che avrebbe voluto dire sorpasso sull'Inghilterra. Lo stesso risultato di 0-0 fu quello che uscì dalla partita dei gironi del Mondiale 2010 in Sudafrica contro l'Algeria. Anche in quel caso bastò per accedere agli ottavi.
In Russia nel 2018 fu la seconda volta della Tunisia. Le due squadre si incontrarono alla prima giornata del Gruppo G e il vantaggio iniziale di Harry Kane poteva indicare una facile vittoria per gli inglesi. Ma la Tunisia pareggiò con Sassi al 35esimo su rigore, per poi difendere molto bene fino all'ultimo, o quasi. Infatti al 91esimo fu ancora il micidiale Kane a insaccare e a regalare i tre punti alla sua squadra.
Nel 2022 in Qatar invece l'Inghilterra non affrontò un'africana ai gironi, ma solo agli ottavi. Per il Senegal però non ci fu niente da fare contro una delle grandi favorite. Henderson, Kane e Saka furono decisivi per il 3-0 finale che valse il passaggio del turno. L'ultima partita tra i Three Lions e una squadra dell'Africa è quella di questo Mondiale 2026 contro il Ghana, terminata anch'essa 0-0. Su 9 partite totali, 5 sono state vinte, mentre 4 pareggiate e tutte per 0-0.
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