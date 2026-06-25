Nell'ultimo turno dei gironi del Mondiale è prevista la gara tra Ecuador e Germania. La terza e ultima partita del Gruppo E di queste due squadre è in programma giovedì 25 giugno alle ore 22:00 al MetLife Stadium di East Rutherford. I tedeschi sono già certi del passaggio del turno da primi, mentre per i sudamericani la situazione è molto complicata. Senza la vittoria devono salutare il Mondiale. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Ecuador-Germania.

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I precedenti tra le due squadre

Ecuador e Germania si sono affrontatenella loro storia se si considerano anche le amichevoli. L'unico incontro ufficiale è avvenuto ai, ospitati proprio dai tedeschi. Nel Gruppo A di allora le due Nazionali si affrontarono all'ultima giornata, come in questa occasione, arrivando entrambe a punteggio pieno e già certe del passaggio del turno. Se quindi la Germania arriva al match in una situazione simile, completamente diversa è invece quella dei sudamericani.

Nel 2006 non ci fu storia. La squadra di Klinsmann passò subito in vantaggio al quarto minuto con Miroslav Klose, che raddoppiò poco prima dell'intervallo. Ci pensò infine un giovanissimo Lukas Podolski a chiudere la questione al 57esimo. La partita finì 3-0, con la Germania che chiuse a punteggio pieno il girone. L'altra unica gara tra le due squadre è un'amichevole del 2013, vinta dai tedeschi per 4-2. Per i padroni di casa segnarono Podolski e Lars Bender due doppiette, mentre per gli ospiti Antonio Valencia e Walter Ayoví.

BERLIN - JUNE 20: Miroslav Klose della Germania celebra il secondo gol della sua squadra durante la partita del Gruppo A dei Mondiali del 2006 in Germania tra Ecuador e Germania giocata all'Olympiastadion il 20 giugno 2006 a Berlino, Germania. (Foto di Lars Baron/Bongarts/Getty Images)

Le probabili formazioni

: Galíndez; Franco, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Alcívar, Vite, Estupiñán; Valencia, Plata.: Sebastian Beccacece.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Anton, Thiaw, Rüdiger, Raum; Goretzka, Stiller; Amiri; Leweling, Beier; Undav. Ct: Julian Nagelsmann.

Ecuador-Germania, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la Germania non dovrebbe avere troppi problemi a sbrigare la pratica, pur scendendo in campo con diverse seconde linee. La squadra di Nagelsmann è data a una quota tra l'1.45 e l'1.50, buona quindi per giocare qualche combo. Segue il pareggio a 5 e il successo dei sudamericani tra il 5.65 e il 6. La Nazionale di Beccacece non è ancora riuscita a segnare in questo Mondiale, perdendo 1-0 con la Costa d'Avorio e pareggiando 0-0 con il Curaçao. Il problema realizzativo è serio se si considera che in totale hanno realizzato quasi 40 tiri nelle due partite.

La Germania ha invece stravinto 7-1 la gara d'apertura con la squadra della piccola isola caraibica, mentre ha portato a casa all'ultimo i tre punti con gli africani. Dopo lo svantaggio iniziale è stato decisivo Deniz Undav, entrato al 60esimo, con i suoi due gol realizzati al 68esimo e al 94esimo. Sicura del primo posto, attende ora di conoscere quale delle migliori terze dovrà affrontare ai sedicesimi. Il pronostico del risultato esatto di Ecuador-Germania è 1-3.

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