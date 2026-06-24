Per alcune nazionali l'ultima giornata della fase a gironi rappresenta un trampolino verso gli ottavi. Per altre è l'ultima occasione per evitare un ritorno a casa pieno di rimpianti. Ecuador e Germania arrivano alla sfida di giovedì 25 giugno 2026 con stati d'animo completamente diversi. Al MetLife Stadium di East Rutherford, con calcio d'inizio alle ore 22:00 italiane, la Mannschaft vuole chiudere il girone a punteggio pieno dopo aver già conquistato il primo posto, mentre la Tricolor è chiamata a un'impresa per continuare a coltivare speranze di qualificazione. Una partita che potrebbe sembrare priva di pressione per i tedeschi, ma che offre comunque motivazioni importanti a entrambe le selezioni.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Ecuador-Germania in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Ecuador-Germania, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai1 e su Dazn e in streaming ufficiale su Raiplay e su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento dell'Ecuador

L'Ecuador arriva all'ultima giornata con la sensazione di aver lasciato per strada un'occasione enorme. Dopo la sconfitta all'esordio contro la Costa d'Avorio, la squadra di Sebastian Beccacece non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro Curaçao nonostante una netta superiorità territoriale e numerose occasioni create. Il vero problema della Tricolor è stato finora la scarsa incisività offensiva. Nelle prime due partite non è arrivato nemmeno un gol, un dato sorprendente considerando la qualità presente dalla metà campo in avanti.

Contro la Germania servirà inevitabilmente una prestazione diversa. Enner Valencia, leader tecnico e carismatico della squadra, è chiamato a trascinare i suoi in una sfida che potrebbe rappresentare l'ultima occasione mondiale della sua carriera.

QUITO, ECUADOR - 21 MARZO 2025: Pervis Estupiñán dell'Ecuador controlla il pallone durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Ecuador e Venezuela, disputata allo Stadio Rodrigo Paz Delgado il 21 marzo 2025 a Quito, in Ecuador. (Foto di Franklin Jacome/Getty Images).

Il momento della Germania

La Germania ha fatto esattamente quello che ci si aspettava da una delle grandi favorite del torneo. Due vittorie nelle prime due giornate, qualificazione già conquistata e primo posto del Gruppo E blindato con novanta minuti d'anticipo.

Dopo il netto successo contro Curaçao, la squadra di Julian Nagelsmann ha mostrato carattere anche contro la Costa d'Avorio, ribaltando una partita complicata grazie all'impatto decisivo di Deniz Undav. L'attaccante dello Stoccarda sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera e si è confermato un'arma preziosa anche partendo dalla panchina.

L'unica nota meno positiva riguarda la fase difensiva, che continua a concedere qualcosa agli avversari. Un aspetto sul quale Nagelsmann cercherà di intervenire prima dell'inizio della fase ad eliminazione diretta.

La situazione del Gruppo E

La Germania guida il Gruppo E a punteggio pieno con sei punti ed è già certa del primo posto.

Alle sue spalle la Costa d'Avorio occupa la seconda posizione con tre punti, mentre Ecuador e Curaçao inseguono. Per la Tricolor la qualificazione diretta appare molto complicata e gran parte delle speranze passa dalla possibilità di rientrare tra le migliori terze del torneo.

Per questo motivo gli uomini di Beccacece avranno bisogno non solo di un risultato positivo, ma possibilmente anche di una vittoria con un margine importante.

MAINZ, GERMANIA - 31 MAGGIO 2026: Felix Nmecha della Germania osserva il gioco insieme al compagno di squadra Leroy Sané durante la partita amichevole internazionale tra Germania e Finlandia, disputata alla MEWA Arena il 31 maggio 2026 a Mainz, in Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images).

Probabili formazioni di Ecuador-Germania

Beccacece dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nelle prime due giornate. Davanti a Galindez agiranno Ordonez, Pacho e Hincapié. A centrocampo spazio a Yeboah, Franco, Moises Caicedo, Vite ed Estupinan, mentre in attacco toccherà alla coppia formata da Plata e Valencia.

Con il primo posto già assicurato, Nagelsmann dovrebbe concedere spazio a diversi giocatori meno utilizzati. Baumann sarà il portiere titolare, con Anton, Tah, Rudiger e Raum in difesa. A centrocampo agiranno Goretzka e Stiller, mentre sulla trequarti spazio a Leweling, Amiri e Beier alle spalle di Undav.

Ecuador (3-5-2): Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Franco, Moises Caicedo, Vite, Estupinan; Plata, Valencia.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Anton, Tah, Rudiger, Raum; Goretzka, Stiller; Leweling, Amiri, Beier; Undav.

Cosa aspettarci dalla partita

L'Ecuador non ha alternative: dovrà cercare la vittoria fin dai primi minuti. Questa necessità potrebbe rendere la gara particolarmente aperta e spettacolare, soprattutto se la Germania accetterà di giocare a ritmi elevati.

I tedeschi avranno probabilmente meno pressione addosso, ma la qualità della rosa resta altissima anche con diverse rotazioni. Proprio gli spazi che la Tricolor sarà costretta a concedere potrebbero diventare l'arma principale della Mannschaft.

Molto dipenderà dalla capacità dell'Ecuador di trasformare in gol le occasioni create, aspetto che finora ha rappresentato il principale limite della squadra sudamericana.

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