Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma la notte di venerdì 26 giugno

Filippo Montoli
Gugliemo-Alessandro-Olanda

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Nell'ultimo turno dei gironi del Mondiale è prevista la gara tra Tunisia e Olanda. La partita è in programma nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno alle ore 01:00 all'Arrowhead Stadium di Kansas City ed è valida per la terza giornata del Gruppo F. Gli Oranges sono alla ricerca del primo posto, al momento condiviso con il Giappone. I nord africani invece sono già certi dell'eliminazione. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Tunisia-Olanda.

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I precedenti tra le due squadre

Tunisia e Olanda si sono incontrate solo 3 volte nella loro storia e sempre in amichevole. Quella di venerdì notte è infatti la prima gara ufficiale tra le due Nazionali. Fino a questo momento si era sempre giocato in terra africana e il bilancio dice 2 pareggi e 1 vittoria della squadra europea. Il primo incontro avvenne nel 1978, quando gli Oranges strapazzarono per 4-0 le Aquile di Cartagine. Segnarono Nanninga (doppietta), Vermeulen e van Leeuwen.
Tunisia Olanda pronostico
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Il secondo match si disputò nel gennaio del 1994 in preparazione ai Mondiali in Usa. L'Olanda allenata da Dick Advocaat, oggi sulla panchina di Curaçao, non andò oltre il 2-2. Per i padroni di casa segnarono Hamrouni e Rouissi. Per gli ospiti Rijkard e Koeman, l'attuale commissario tecnico. L'ultimo incontro si disputò nel 2009 e terminò 1-1. Al vantaggio di Huntelaar rispose pochi minuti dopo Saihi.

Le probabili formazioni

TUNISIA (5-3-2): Chamakh; Valery, Rekik, Talbi, Ben Hamida, Abdi; Khedira, Skhiri, Mejbri; Saad, Slimane. Ct: Hervé Renard.

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven; Gravenberch, de Jong; Reijnders, Summerville, Gakpo; Malen. Ct: Ronald Koeman.

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AMSTERDAM, NETHERLANDS - MARCH 27: Donyell Malen dell'Olanda in piedi per l'inno nazionale prima della partita amichevole tra Olanda e Norvegia alla Johann Cruijff Arena il 27 marzo 2026 ad Amsterdam, Olanda. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Tunisia-Olanda, il pronostico di DDD

Per i bookmakers non c'è storia. La vittoria della squadra di Koeman è data a solo 1.05. Seguono il pareggio tra il 10.80 e l'11 e il successo della Tunisia addirittura a 34. Le prestazioni in questo Mondiale spiegano queste quote. I nordafricani sono stati battuti con estrema facilità sia dalla Svezia per 5-1, sia dal Giappone per 4-0. Il cambio in panchina dopo la prima sconfitta non è servito.

L'Olanda ha raccolto invece 4 punti. Nella prima partita ha pareggiato 2-2 con il Giappone, contro cui ha dominato fino circa al 70esimo. La squadra si è poi abbassata subendo il gol del pareggio all'89esimo. Contro la Svezia ha però fatto capire di essere una Nazionale da temere, grazie al netto successo per 5-1. Sul taccuino olandese manca ancora Donyell Malen, il quale proverà a sbloccarsi proprio contro la Tunisia. Il pronostico del risultato esatto di Tunisia-Olanda è 0-4.

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