Tunisia e Olanda, due nazionali che si presentano all'appuntamento con obiettivi profondamente diversi. Gli Orange hanno la qualificazione alla fase a eliminazione diretta a portata di mano e vogliono chiudere il discorso senza correre rischi, mentre la Tunisia è già matematicamente fuori dai giochi e proverà a salutare il torneo con una prestazione convincente.

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Il match di Kansas City rappresenta quindi un crocevia importante soprattutto per gli uomini di Ronald Koeman, chiamati a confermare quanto di buono mostrato nelle prime due uscite.

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Qui Tunisia

La Tunisia si presenta all'ultima gara del girone dopo un percorso decisamente al di sotto delle aspettative. Le sconfitte contro Svezia e Giappone hanno evidenziato difficoltà sia sul piano difensivo sia nella gestione dei momenti chiave delle partite, portando all'eliminazione anticipata dalla competizione. Nel tentativo di invertire la rotta, la federazione ha deciso di affidare la panchina a Hervé Renard, ma il cambio tecnico non è bastato per riaprire i giochi. Contro l'Olanda ci sono in palio la dignità e l'onore.

Qui Olanda

L'arriva invece con il morale alto e con la consapevolezza di avere il destino nelle proprie mani. Dopo il pareggio spettacolare contro ilnella gara inaugurale, la squadra di Ronaldha lanciato un segnale forte travolgendo lacon un netto 5-1.

Gli Orange hanno mostrato qualità nella costruzione del gioco, intensità nelle transizioni e una notevole capacità di creare occasioni offensive. Con quattro punti già conquistati, l'obiettivo è chiudere il girone con una vittoria che permetterebbe di affrontare la fase a eliminazione diretta con ulteriore fiducia.

Le probabili formazioni di Tunisia-Olanda

Tunisia (3-4-3):

Dahmen; Bronn, Talbi, Rekik; Valery, Ben Slimane, Skhiri, Abdi; Saad, Mejbri, Tounekti.

CT:

Renard.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Malen, Brobbey, Gakpo. CT: Koeman.

Cosa aspettarsi dalla partita

Sulla carta, sia per il differente momento vissuto dalle due squadre sia per le motivazioni legate alla qualificazione. Gli Orange hanno l'occasione di chiudere il discorso qualificazione, mentre lacercherà di evitare di lasciare il torneo senza aver dato un ultimo segnale d'orgoglio.

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