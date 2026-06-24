L'ultima giornata dei gironi dei Mondiali è pronta a cominciare e tra le gare in programma c'è quella tra Scozia e Brasile. La partita è in programma nella mezzanotte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno all'Hard Rock Stadium di Miami. Le due squadre si giocano l'accesso ai sedicesimi di finale e non è escluso che entrambe riescano a prendervi parte per via del ripescaggio delle migliori terze. Ecco statistiche e precedenti di Scozia-Brasile.

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Scozia-Brasile, il percorso nel Gruppo C

Dopo due giornate il verdetto del girone è ancora tutto da decidere. Ilè a quattro punti insieme al, mentre laè a tre. A zero e già eliminato. È molto probabile che saranno tre le squadre a passare considerati i punti fatti, ma per la squadra britannica è comunque meglio mettere a segno almeno un punto. I tre finora raccolti arrivano dal successo per 1-0 nella gara d'apertura con Haiti, grazie al gol di McGinn. Glisono poi usciti sconfitti con lo stesso risultato nella partita con il Marocco.

Il Brasile di Ancelotti ha invece pareggiato la gara d'apertura con il Marocco per 1-1, soffrendo particolarmente i ritmi della squadra nordafricana. Ha poi però battuto un colpo deciso con il successo per 3-0 su Haiti. Al momento sono andati in rete, entrambi a quota due, Vinicius e Cunha. Con i quattro punti, la Seleção è di fatto certa del passaggio del turno.

I precedenti tra le due squadre

Quella tra Scozia e Brasile è una delle partite che si sononella storia dei Mondiali. Le due squadre, infatti, si ritrovano per ben lain un girone della massima competizione per Nazionali. Oltre al 2026, si sono affrontate a Germania 1974, Spagna 1982, Italia 1990 e Francia 1998. Il bilancio è nettamente favorevole ai sudamericani, con 3 vittorie e 1 pareggio. Lofu anche l'unica volta (se si considerano nel conto le amichevoli) che la gara tra le due squadra è terminata a reti inviolate. In quell'occasione entrambe, ma per la differenza reti passò la Seleção, dietro alla Jugoslavia.

Nel 1982 si verificò la vittoria più netta del Brasile, con un 4-1 firmato da Zico, Oscar, Eder e Falcao. Anche in quel caso la Scozia arrivò a pari punti con la seconda (l'Urss) e anche in quel caso fu eliminata per la differenza reti peggiore. Nel 1990, invece, si affrontano come questa volta all'ultima giornata. Ai verdeoro bastava il pareggio per passare, mentre agli scozzesi la vittoria. La gara fu combattutissima, nonostante un undici brasiliano molto superiore. Alla fine fu un gol di Müller all'81esimo a sancire l'1-o finale. Per la terza volta, inoltre, la Scozia chiuse al terzo posto e quindi fuori dal Mondiale.

10 Jun 1998: Cesar Sampaio del Brasile esulta dopo aver segnato il primo gol della partita del Gruppo A della World Cup contro la Scozia allo Stade de France di Saint Denis, Francia. Il Brasile ha vinto 2-1. (Crediti: Shaun Botterill /Allsport)

L'ultimo incontro risale al 1998, quando nel Gruppo A non solo c'erano sia Brasile sia Scozia, ma anche il Marocco. In quel caso l'incontro avvenne alla prima giornata e la Seleção superò per 2-1 i britannici grazie alla rete di Sampaio e a un autogol di Boyd. Nel mezzo, il gol su rigore di Collins. In quel frangente a passare furono Brasile e Norvegia. Terzo il Marocco e quarta la Scozia.

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