La seconda semifinale dei Mondiali 2026 è quella tra Inghilterra e Argentina, una delle partite più cariche dal punto di vista emotivo a livello internazionale. La gara è in programma mercoledì 15 luglio alle ore 21:00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. La vincente della sfida affronterà in finale la Spagna. La sconfitta invece si giocherà il 3° posto con la Francia. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Inghilterra-Argentina.

I precedenti tra le due squadre

Inghilterra e Argentina si sono incontratenella loro storia se si considerano anche le amichevoli (9). Il bilancio è favorevole ai Three Lions che contano 6 successi. Seguono 5 pareggi e solo 3 vittorie dell'Albiceleste. Ilè molto più equilibrato visto che la nazionale britannica è sempre in vantaggio, ma con 24 reti rispetto alle 19 degli avversari. La classifica marcatori della sfida è guidata dacon 3 gol.

MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 22: Il giocatore dell'Argentina Diego Maradona è contrastato dal giocatore dell'Inghilterra Terry Fenwick mentre Kenny Sansom (s) osserva durante la partita dei quarti di finale della FIFA World Cup 1986 allo stadio Azteca il 22 giugno 1986 a Città del Messico, Messico. (Foto di Allsport/Getty Images/Hulton Archive)

Amichevoli a parte, le due squadre si sono trovate contro per 5 volte a un Mondiale. In questo contesto si contano 3 successi dell'Inghilterra e 2 dell'Argentina. Quelli dei primi sono arrivati nel 1962 per 3-1, nel 1966 per 1-0 e nel 2002 per 1-0. Quelli dell'Albiceleste, invece, nel 1986 (forse il confronto diretto più famoso) per 2-1 e nel 1998 per 6-5 dopo i calci di rigore. Di queste 5 totali, 3 gare si sono giocate nella fase a eliminazione diretta e per 2 volte ha vinto la squadra sudamericana.

Le probabili formazioni

: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.: Thomas Tuchel.

ARGENTINA (4-3-1-2): Martinez; Molina, Lisandro Martinez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez; Mac Allister; Messi, Alvarez. Ct: Lionel Scaloni.

Inghilterra-Argentina, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la partita di questa sera è super equilibrata. L'parte con un leggerissimo vantaggio e viene data a 2.70. Seguono il pareggio a 2.90 e il successo dell'Argentina tra il 3 e il 3.20. La squadra di Tuchel al momento è imbattuta, avendo vinto 5 delle 6 partite giocate fin qui. L'unico pareggio è arrivato con il Ghana ai gironi. Gli inglesi riescono a trovare facilmente la via del gol, ma sembra che altrettanto facilmente li subiscano.

L'Argentina ha invece vinto tutte le partite giocate fin qui, chiudendo a punteggio pieno il girone e superando con una certa difficoltà gli avversari nella fase a eliminazione diretta. Anche la squadra di Scaloni segna molto e subisce quasi sempre almeno una rete. Considerati i precedenti, è molto probabile che anche questa sera ci saranno molti gol. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Inghilterra-Argentina è 1-1 nei 90 minuti e 3-2 dopo i supplementari.