Sono cominciati i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e la prima europea a scendere in campo è la Germania contro il Paraguay. La gara è in programma lunedì 29 giugno alle ore 22:30 al Gillette Stadium di Foxborough. La vincente della sfida affronterà agli ottavi una tra Francia e Svezia. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Germania-Paraguay.

I precedenti tra le due squadre

Quella di questa sera èche vedrà affrontarsi nella storia dei Mondiali queste due squadre. La prima sfida si disputò sempre nella fase a eliminazione diretta, ma agli ottavi di finale di. In quel caso, la Germania che arriverà a giocarsi la finale con il Brasile faticò moltissimo a trovare la via del gol. Nessuno lo avrebbe pensato dopo le 11 reti nelle tre partite del girone, una in più rispetto a quest'anno.

SEOGWIPO, SOUTH KOREA - JUNE 15: Coppa del Mondo 2002 in Giappone e Corea, Seogwipo; Ottavo di finale/Germania-Paraguay (Ger-Par) 1:0; Miroslav KLOSE/GER, Carlos GAMARRA/PAR (Foto di Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images)

Il Paraguay allenato da Cesare Maldini puntava a portare la partita al golden goal e di fatto ci era quasi riuscito. Ma all'88esimo Bernd Schneider trova con un cross dalla destra un prontissimo Oliver Neuville che di controbalzo fulmina un incolpevole Chilavert. Dopo questa partita la Germania raggiunge la finale vincendo sempre 1-0, sia ai quarti con gli Usa, sia in semifinale con la Corea del Sud.

Le probabili formazioni

: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.: Julian Nagelsmann.

PARAGUAY (4-4-2): Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Galarza, Bobadilla; Enciso, Sanabria. Ct: Gustavo Alfaro.

𝐇𝐨𝐲 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐚

𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐢𝐫𝐫𝐨𝐣𝐚



🇩🇪 🆚 🇵🇾 pic.twitter.com/DxFyWyeQkd — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 29, 2026

Germania-Paraguay, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la squadra di Nagelsmann non dovrebbe avere molti problemi a passare il turno. Laè infatti data a una quota tra l'1.25 e l'135. Seguono il pareggio tra il 5.15 e il 5.25 e il successo del Paraguay tra il 10.80 e il 12. I tedeschi hanno superato il Gruppo E da primi ottenendo due successi contro Curaçao (7-1) e Costa d'Avorio (2-1), permettendosi di poter perdere l'ultima con l'Ecuador (2-1).

Il Paraguay ha invece superato il Gruppo D come migliore terza. Aperto il Mondiale con la brutta sconfitta per 4-1 con gli Stati Uniti, ha poi vinto a sorpresa 1-0 con la Turchia giocando un tempo in inferiorità numerica e pareggiato 0-0 con l'Australia. Il pronostico del risultato esatto di Germania-Paraguay è 3-1.