Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma la sera di lunedì 29 giugno
L'Ecuador batte la Germania e fa festa negli spogliatoi con Angulo Mvp
Sono cominciati i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 e la prima europea a scendere in campo è la Germania contro il Paraguay. La gara è in programma lunedì 29 giugno alle ore 22:30 al Gillette Stadium di Foxborough. La vincente della sfida affronterà agli ottavi una tra Francia e Svezia. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Germania-Paraguay.
I precedenti tra le due squadreQuella di questa sera è solo la seconda volta che vedrà affrontarsi nella storia dei Mondiali queste due squadre. La prima sfida si disputò sempre nella fase a eliminazione diretta, ma agli ottavi di finale di Giappone/Corea del Sud del 2002. In quel caso, la Germania che arriverà a giocarsi la finale con il Brasile faticò moltissimo a trovare la via del gol. Nessuno lo avrebbe pensato dopo le 11 reti nelle tre partite del girone, una in più rispetto a quest'anno.
Il Paraguay allenato da Cesare Maldini puntava a portare la partita al golden goal e di fatto ci era quasi riuscito. Ma all'88esimo Bernd Schneider trova con un cross dalla destra un prontissimo Oliver Neuville che di controbalzo fulmina un incolpevole Chilavert. Dopo questa partita la Germania raggiunge la finale vincendo sempre 1-0, sia ai quarti con gli Usa, sia in semifinale con la Corea del Sud.
Le probabili formazioniGERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. Ct: Julian Nagelsmann.
PARAGUAY (4-4-2): Gill; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Gómez, Cubas, Galarza, Bobadilla; Enciso, Sanabria. Ct: Gustavo Alfaro.
𝐇𝐨𝐲 𝐣𝐮𝐞𝐠𝐚— Selección Paraguaya (@Albirroja) June 29, 2026
𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐛𝐢𝐫𝐫𝐨𝐣𝐚
🇩🇪 🆚 🇵🇾 pic.twitter.com/DxFyWyeQkd
Germania-Paraguay, il pronostico di DDDPer i bookmakers la squadra di Nagelsmann non dovrebbe avere molti problemi a passare il turno. La Germania è infatti data a una quota tra l'1.25 e l'135. Seguono il pareggio tra il 5.15 e il 5.25 e il successo del Paraguay tra il 10.80 e il 12. I tedeschi hanno superato il Gruppo E da primi ottenendo due successi contro Curaçao (7-1) e Costa d'Avorio (2-1), permettendosi di poter perdere l'ultima con l'Ecuador (2-1).
Il Paraguay ha invece superato il Gruppo D come migliore terza. Aperto il Mondiale con la brutta sconfitta per 4-1 con gli Stati Uniti, ha poi vinto a sorpresa 1-0 con la Turchia giocando un tempo in inferiorità numerica e pareggiato 0-0 con l'Australia. Il pronostico del risultato esatto di Germania-Paraguay è 3-1.
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