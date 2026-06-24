Nell'ultimo turno dei gironi del Mondiale è prevista la gara tra Scozia e Brasile. La partita è in programma nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno alle ore 00:00 all'Hard Rock Stadium di Miami. I verdeoro sono alla ricerca della vittoria per occupare il primo posto. Gli scozzesi hanno lo stesso obiettivo, ma per garantirsi la qualificazione ai sedicesimi. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Scozia-Brasile.

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I precedenti tra le due squadre

Scozia e Brasile si sono incontratenella storia dei Mondiali ed è per questo una delle partite tra squadre di continenti diversi più giocate durante i gironi della competizione. La Seleção ha avuto la meglio sugli avversari in 3 occasioni. L'altro risultato è un pareggio, lonei Mondiali delin Germania che fu la prima gara ufficiale tra le due Nazionali. Il secondo incontro avvenne a Spagna, dove i verdeoro superarono pergli avversari.

FRANCE - JUNE 10: FRANCIA 98 Parigi St.Denis; BRASILE - SCOZIA 2:1 (BRA - SCO); Cesar SAMPAIO, CAFU/BRA, Christian DAILLY/SCO (Foto di Henri Szwarc/Bongarts/Getty Images)

Scozia e Brasile si ritrovarono poi in Italia 1990, dove solo un gol di Müller all'81esimo sbloccò la partita. Infine, le due squadre finirono nello stesso gruppo in Francia nel 1998, l'ultima comparsa scozzese in un Mondiale prima di quest'anno. Anche in quel caso la Seleção passò solo di misura sui britannici, vincendo 2-1 grazie a un autogol di Boyd, a dimostrazione del fatto che storicamente il Brasile non ha la vita così facile in questo scontro diretto (a parte ovviamente la gara del 1982).

Le probabili formazioni

: Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; McGinn, Christie, Ferguson, Gannon‑Doak; McTominay; Adams.: Steve Clarke.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro, Ederson; Vinicius, Cunha, Paquetá. Ct: Carlo Ancelotti.

Scozia-Brasile, il pronostico di DDD

Per i bookmakers il Brasile non dovrebbe avere problemi ad avere la meglio sulla. La squadra di Ancelotti è infatti data a una quota tra l'1.25 e l'1.40. Segue il pareggio tra il 5.50 e il 5.75. La squadra di Clarke, invece, si attesta tra l'8.80 e il 9.60. Il Tartan Army si trova a 3 punti nel girone, dopo il successo per 1-0 con Haiti e la sconfitta per 0-1 con il Marocco. Quanto fatto finora potrebbe bastare per passare tra le migliori terze, ma vorrebbe dire rischiare di affrontare una big ai sedicesimi.

Il Brasile ha un punto in più dei rivali per via del pareggio per 1-1 con il Marocco e il successo per 3-0 su Haiti. Dopo una prima gara non entusiasmante che ha generato diverse critiche in patria, la squadra di Ancelotti ha risposto presente nella seconda partita. L'avversario non era dei più complicati, ma il cambio in attacco tra Igor Jesus e Cunha ha dato i suoi frutti. Particolarmente in forma, infine, è apparso finora Vinicius. Il pronostico del risultato esatto di Scozia-Brasile è 1-1.

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