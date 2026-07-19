È tutto pronto per la finale del Mondiale 2026, con Spagna e Argentina pronte a darsi finalmente battaglia. La gara è in programma domenica 19 luglio alle ore 21:00 al MetLife Stadium di East Rutherford. Le Furie Rosse, campione d'Europa in carica, puntano alla seconda stella. L'Albiceleste invece cerca di difendere il titolo e ad alzare per la quarta volta la coppa. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Spagna-Argentina.

I precedenti tra le due squadre

Spagna e Argentina si sono affrontatenella loro storia e quasi esclusivamente in amichevole, dato che sono 13 le partite non ufficiali. Considerando questo totale, le due squadre hanno vinto lo stesso numero di gare (6), mentre solo 2 sono i pareggi. Per quanto riguarda il, la Seleccion è avanti di misura con 19 reti, rispetto alle 18 degli avversari. Nonostante ciò, è lo spagnoloa guidare la classifica marcatori della sfida con 3 realizzazioni.

MADRID, SPAIN - MARCH 27: Isco della Spagna celebra il terzo gol per la sua squadra con i suoi compagni durante l'amichevole internazionale tra Spagna e Argentina il 27 marzo 2018 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

La gara ufficiale è quindi solamente una e bisogna anche tornare molto indietro nel tempo. L'unica sfida risale al Mondiale 1966 in Inghilterra, quando le due nazionali si ritrovarono nel Gruppo 2 insieme a Svizzera e Germania Ovest. Si affrontarono alla prima giornata, quando l'Argentina ebbe la meglio della Spagna vincendo 2-1. Per l'Albiceleste furono decisive le due reti di Artime. Le Furie Rosse pareggiarono momentaneamente la partita grazie all'autogol di Roma.

Le probabili formazioni

: Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.: Luis De la Fuente.

ARGENTINA (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, L. Martinez, Romero, Tagliafico; Paredes; Simeone, Fernandez, MacAllister; Alvarez, Messi. Ct: Lionel Scaloni.

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Spagna-Argentina, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la partita ovviamente non è sbilanciata, ma i campioni d'Europa vengono visti con un discreto vantaggio per la vittoria finale. Laè infatti data a una quota tra il 2.20 e il 2.40. Il pareggio a 3, mentre il successo dell'Argentina tra il 3.55 e il 3.85. Dopo il pareggio iniziale con Capo Verde, gli spagnoli hanno vinto tutte le partite successive. Da evidenziare è soprattutto la solidità difensiva, vero perno di questo Mondiale: un solo gol subìto fino a questo momento.

L'Argentina ha invece vinto tutte le partite, due delle quali però solo dopo i tempi supplementari. Fino alla finale per il terzo posto era la squadra con il miglior attacco del torneo: l'attacco è quindi il vero punto di forza. Dal punto di vista difensivo invece lascia un po' a desiderare, avendo concesso 7 reti in altrettante partite e almeno una in tutte le sfide a eliminazione diretta. Il pronostico del risultato esatto di Spagna-Argentina è 1-0.