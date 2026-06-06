L'inizio dei Mondiali 2026 si sta per avvicinare e questo 11 giugno la partita inaugurale sarà Messico-Sudafrica, la stessa di 16 anni fa. Infatti, anche il torneo in terra africana si aprì con questo match e sempre nello stesso giorno. La sfida quindi riporta subito alla mente l'edizione del 2010. In prossimità dell'inizio della nuova edizione dei Mondiali, ricordiamo come andò quel Messico-Sudafrica e vediamo cosa da allora è cambiato e cosa no.

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Mondiali 2010,Messico-Sudafrica 1-1: Tshabalala e il Jabulani

Spesso nel calcio succede di vedere affrontarsi in competizioni non nazionali le stesse squadre più volte. In Europa, per esempio, negli ultimi anniè diventato un classico della Champions League. In questi casi però le probabilità che ciò avvenga sono alte, o almeno più alte rispetto ad altri contesti. Come quello dei Mondiali. Può sì succedere di vedere squadre giocare nello stesso girone, ma è sicuramente rarissimo invece che due squadre si ritrovino nello stesso gruppo e giochino controdi qualche anno prima e per lo stesso motivo, ovvero l'inaugurazione del torneo.

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JUNE 11: Siphiwe Tshabalala del Sudafrica segna il primo gol durante la partita del Gruppo A dei Mondiali FIFA 2020 tra Suafrica e Messico al Soccer City Stadium l'11 giugno 2010 a Johannesburg, Sudafrica. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

È questo il caso di Messico e Sudafrica che dopo quello del 2010 sono pronte a inaugurare il Mondiale del 2026. La prima partita, a meno che non si sia tifosi del Tricolor, la si ricorda soprattutto per due motivi: il gol di Tshabalala e le vuvuzela. Quella gara fece capire quindi quale atmosfera si sarebbe respirata durante tutto il torneo e che il Jabulani non era un pallone normale.

Ma quella fu anche la prima volta che la più importante competizione per Nazionali si giocava in Africa. Famosissime le parole del telecronista inglese al gol dei sudafricani: "Gol per il Sudafrica, gol per l'Africa". La partita finì poi 1-1. Il Messico riuscì a superare i gironi, mentre il Sudafrica chiuse terzo ma portandosi a casa la vittoria sulla Francia che arrivò ultima.

16 anni dopo di nuovo in campo alla partita inaugurale

Oltre ai francesi, anche l'altra finalista del 2006,, chiuse all'ultimo posto. Ma gli Azzurri sono forse una delle principali differenze rispetto ad allora, vista l'assenza pesante a cui ormai siamo abituati. Se allora il Mondiale si giocava per la prima volta in un intero continente, nel solo Messico invece è ben lache arriva. Rispetto alle edizioni del 1970 e del 1986 il torneo è diviso con Usa e Canada, ma è comunque un traguardo importante per il paese centroamericano. Come per il Sudafrica è però una prima volta per il paese degli aceri.Fino a questo momento, nelle due edizioni messicane precedenti ha sempre. Prima il Brasile e poi l'Argentina. In Sudafrica a vincere fu la Spagna. Bisognerà capire cosa influenzerà di più il risultato finale, se la partita o il contesto. Infine, è giusto citare chi era presente nel 2010 a quella partita e che lo sarà anche il prossimo 11 giugno., arrivato al suo sesto Mondiale (record), e l'allenatore Javier Aguirre.

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