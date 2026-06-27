L'ultima giornata di un Gruppo L ancora aperto si avvicina e la partita più attesa è certamente Croazia-Ghana. La squadra europea è ferma a 3 punti al terzo posto, mentre quella africana è al secondo con 4. Stessa cifra per l'Inghilterra, che però ha al momento una migliore differenza reti e quindi occupa la testa della classifica. La squadra di Tuchel deve affrontare il Panama, quindi il vero scontro diretto che stabilirà la classifica finale è proprio quello tra Croazia e Ghana. In vista della partita soffermiamoci sui due giocatori più prolifici di questa stagione: Ante Budimir da una parte e Antoine Semenyo dall'altra.

Croazia-Ghana, bomber Budimir non vuole invecchiare

La squadra allenata da Zlatko Dalic ha cominciato questo Mondiale schierando in attacco, centravanti in forze all'FC Dallas. La rete realizzata con l'Inghilterra lo ha portato a partire titolare anche con Panama, ma una prestazione sotto tono e l'importanza della sfida hanno spinto il Ct a inserire all'intervallo Budimir. La mossa ha ripagato dato che dieci minuti dopo l'inizio della ripresa è. Quella contro la Nazionale centroamericana è la, confermandosi per il terzo anno di fila su una media di 20 marcature in tutte le competizioni, a discapito dei 34 anni (35 a luglio).

Quest'anno ha chiuso la classifica marcatori di LaLiga al terzo posto con 17 gol, dietro a Vedat Muriqi a 23 e a Kylian Mbappé a 25. Per questo motivo la scelta di non fargli giocare nemmeno un minuto contro l'Inghilterra e farlo partire dalla panchina con Panama sorprende. Il momento di forma migliore in stagione si è verificato tra dicembre e febbraio, quando realizzò 9 gol. Reti che hanno permesso all'Osasuna di Alessio Lisci di salvarsi dopo un finale thriller.

La grande stagione di Semenyo e l'inizio di Mondiale a rallentatore

Dell'attacco ghanese a far più paura è invece Antoine Semenyo, che però a differenza del rivale di stasera non ha ancora impresso il sigillo in questo Mondiale. Considerando che non è un centravanti, iin stagione tra Bournemouth e Manchester City sono ragguardevoli. A questi inoltre si aggiungono. A colpire è anche la divisione delle reti quasi perfetta tra i due club in cui ha giocato. Con le Cherries sono 10, mentre con i Citizens 11.

Antoine Semenyo esulta dopo il go decisivo nella finale di Fa Cup tra Man City e Chelsea - Ph Getty Images

In questo inizio di Mondiale non è però riuscito a mettere in mostra il suo enorme potenziale. Con l'Inghilterra era prevedibile vista la partita quasi interamente giocata sulla difensiva. Molto di più ci si aspettava contro Panama, da lui ma in generale dagli altri big della rosa. L'1-0 ottenuto al 95esimo ha però permesso, insieme al pareggio con i Three Lions, di avere quasi certamente accesso ai sedicesimi. Semenyo tra l'altro ha chiuso la stagione in gran forma avendo segnato nel mese di maggio tre gol, tra cui quello decisivo in finale di Fa Cup vinta col Chelsea.