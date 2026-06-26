Sabato 27 giugno 2026, alle ore 23:00 italiane, il Lincoln Financial Field di Filadelfia ospiterà uno degli incroci più delicati dell'ultima giornata della fase a gironi del Mondiale 2026. Croazia e Ghana si giocano una fetta importante del proprio futuro nel Gruppo L: i balcanici hanno bisogno della vittoria per conquistare la qualificazione ai sedicesimi di finale, mentre alle Black Stars potrebbe bastare anche un pareggio per difendere il secondo posto e continuare il proprio cammino nella competizione.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Croazia-Ghana in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Senegal-Iraq, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento della Croazia

Dopo il pesante ko all'esordio contro l'Inghilterra, la Croazia ha saputo reagire nel momento più delicato del torneo. Il successo di misura contro Panama ha rimesso in corsa la formazione di Zlatko Dalic, che ha ritrovato compattezza difensiva e maggiore equilibrio tattico.

L'esperienza resta il principale punto di forza della nazionale balcanica. Luka Modric continua a essere il riferimento tecnico del centrocampo, mentre Gvardiol, Kovacic e Perisic rappresentano una garanzia nei momenti di maggiore pressione. Per conquistare il secondo posto, però, servirà una prestazione più incisiva rispetto a quella mostrata nella seconda giornata.

RIJEKA, CROAZIA - 2 GIUGNO 2026: Ante Budimir della Croazia osserva il gioco durante la partita amichevole internazionale tra Croazia e Belgio, disputata allo Stadion HNK Rijeka il 2 giugno 2026 a Fiume (Rijeka), in Croazia. (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

Il momento del Ghana

Il Ghana è una delle sorprese più interessanti del Gruppo L. Dopo la vittoria all'esordio contro Panama, le Black Stars hanno fermato anche l'Inghilterra con uno 0-0 costruito su una fase difensiva praticamente perfetta.

La squadra africana ha dimostrato grande organizzazione e capacità di sacrificio, concedendo pochissimo anche contro un attacco ricco di talento come quello inglese. Partey guida il centrocampo, mentre Semenyo, Inaki Williams e Ayew rappresentano le principali soluzioni offensive quando si aprono spazi in contropiede.

La situazione del Gruppo L

L'Inghilterra e il Ghana guidano il girone con quattro punti, mentre la Croazia insegue a quota tre. Panama è già matematicamente eliminato. Per la Croazia esiste un solo risultato utile: la vittoria. Il Ghana, invece, potrebbe qualificarsi anche con un pareggio, a seconda del risultato dell'Inghilterra contro Panama e della differenza reti.

CARDIFF, GALLES - 2 GIUGNO 2026: Thomas Partey del Ghana reagisce durante la partita amichevole internazionale tra Galles e Ghana, disputata al Cardiff City Stadium il 2 giugno 2026 a Cardiff, in Galles. (Foto di Ryan Hiscott/Getty Images)

Probabili formazioni di Croazia-Ghana

Dalic dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Davanti a Livakovic agiranno Stanisic, Pongracic, Sutalo e Gvardiol. In mediana spazio a Kovacic e Modric, mentre Baturina, Pasalic e Perisic supporteranno Budimir, favorito nel ruolo di centravanti.

Le Black Stars dovrebbero rispondere con il 4-3-3. Asare difenderà la porta alle spalle di Senaya, Adjetey, Opoku e Mensah. A centrocampo spazio a Yirenkyi, Partey e Sibo, mentre il tridente offensivo sarà composto da Inaki Williams, Ayew e Semenyo.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo, Gvardiol; Kovacic, Modric; Baturina, Pasalic, Perisic; Budimir.

Ghana (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Partey, Sibo; Inaki Williams, Ayew, Semenyo.

Cosa aspettarci dalla partita

La Croazia sarà costretta ad assumere l'iniziativa per cercare il successo che vale la qualificazione, mentre il Ghana potrebbe impostare una gara molto ordinata dal punto di vista tattico, cercando di chiudere gli spazi e ripartire in velocità.

L'esperienza dei croati potrebbe pesare nei momenti decisivi, ma la solidità mostrata dalle Black Stars nelle prime due giornate lascia immaginare una partita molto equilibrata e giocata su ritmi elevati soprattutto nella ripresa.

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