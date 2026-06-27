Nell'ultimo turno dei gironi del Mondiale è prevista la gara tra Panama e Inghilterra. La partita è in programma alle ore 23:00 di sabato 27 giugno al MetLife Stadium di East Rutherford. La squadra centroamericana è già sicura dell'eliminazione, mentre quella europea deve ancora conoscere in che posizione avrà accesso ai sedicesimi. Al momento è prima a 4 punti con il Ghana, seguita a 3 dalla Croazia. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Panama-Inghilterra.

I precedenti tra le due squadre

Panama e Inghilterra si sono affrontatenella loro storia, quando insi trovarono nel Gruppo G. Era la prima partecipazione mondiale per la squadra delle Americhe che, contando anche le prime due giornate di questo girone, non è ancora riuscita a fare un solo punto. Allora si trovarono alla seconda giornata e fin da subito fu evidente l'enorme divario tra le due squadre.

NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA - JUNE 24: Harry Kane dell'Inghilterra esulta dopo aver segnato il quinto gol per la sua squadra durante la partita del Gruppo G dei Mondiali 2018 in Russia tra Inghilterra e Panama al Nizhny Novgorod Stadium il 24 giugno 2018 a Nizhny Novgorod, Russia. (Foto di Alex Morton/Getty Images)

Dopo il primo tempo chiuso 5-0 ci si aspettava una goleada storica dell'Inghilterra, ma i cambi e l'abbassamento dei ritmi portarono la partita al 90esimo sul 6-1. Harry Kane chiuse con una tripletta, mentre il centrale Stones ne fece addirittura due. L'ultima rete fu di Lingard. Nonostante il passivo di 6 a 0, il gol della bandiera di Baloy al 78esimo venne celebrato da squadra e tifosi del Panama come se fosse il gol della vittoria. D'altronde, fu il primo della storia a un Mondiale per il Paese.

Le probabili formazioni

: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.: Thomas Christiansen.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. CT: Thomas Tuchel.

Locked in for the last @FIFAWorldCup group stage matchday 🦁 pic.twitter.com/vpouaEW2VT — England (@England) June 27, 2026

Panama-Inghilterra, il pronostico di DDD

Per i bookmakers la partita è nettamente indirizzata verso gli uomini di Thomas Tuchel. L'Inghilterra è infatti data tra l'1.10 e l'1.15. Segue il pareggio tra l'8 e l'8.50. Infine l'improbabile successo ditra 16.65 e 18. La squadra centroamericana è sicuramente migliorata rispetto al Mondiale del 2018. Ha perso sia con Ghana sia con Croazia per 1-0, giocandosela fino all'ultimo.

L'Inghilterra invece ha aperto il torneo con il 4-2 sui croati per poi pareggiare 0-0 con gli africani. A non essere cambiato per gli uomini di Tuchel è l'apporto offensivo di Kane, autore di una doppietta alla prima. In gol anche Bellingham e Rashford. Per la certezza del primo posto serve la vittoria, per questo il pronostico del risultato esatto di Panama-Inghilterra è 0-3.