L'Inghilterra vince contro la Croazia e i tifosi cantano Wonderwall allo stadio

L'ultima giornata del Gruppo L del Mondiale 2026 mette di fronte una nazionale già eliminata e una che deve ancora conquistare matematicamente il pass per la fase a eliminazione diretta. Panama affronta l'Inghilterra con l'obiettivo di chiudere al meglio la sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo, mentre i Tre Leoni vogliono blindare il primo posto nel girone.

Calcio nazionale e internazionale in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitu Palinsesto live disponibile Consulta Vincitu

La situazione di classifica sorride agli inglesi, primi con quattro punti dopo due gare, ma il pareggio contro il Ghana ha rinviato ogni discorso qualificazione. La formazione di Thomas Tuchel resta comunque padrona del proprio destino e parte nettamente favorita contro la selezione allenata da Thomas Christiansen, che non ha più possibilità di proseguire il proprio cammino nel torneo.

Dove vedere Panama-Inghilterra in diretta TV e streaming ufficiale

Panama-Inghilterra sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Panama-Inghilterra Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Dazn Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Dazn Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Qui Panama

L'avventura di Panama al Mondiale 2026 si concluderà con la sfida contro l'Inghilterra. I centroamericani hanno perso entrambe le prime due gare del Gruppo L, cedendo di misura sia contro il Ghana sia contro la Croazia, sempre con il punteggio di 1-0.

Nonostante i risultati negativi, la squadra di Thomas Christiansen ha mostrato una buona organizzazione, soprattutto nella gara d'esordio, quando ha messo in difficoltà il Ghana per lunghi tratti. Ora l'obiettivo è salutare il torneo con una prestazione convincente contro una delle favorite della competizione.

Qui Inghilterra

L'Inghilterra si presenta all'ultima giornata con la qualificazione ancora da conquistare. Dopo il successo all'esordio, la formazione di Thomas Tuchel non è riuscita a chiudere i conti pareggiando 0-0 contro il Ghana, risultato che ha mantenuto aperti i giochi nel Gruppo L.

I Tre Leoni possono contare su una rosa di altissimo livello, guidata dall'esperienza di Harry Kane e dal talento di Jude Bellingham, ma servirà maggiore incisività negli ultimi metri rispetto a quanto mostrato nella seconda uscita. Tuchel, inoltre, sembra orientato a confermare l'undici titolare, senza ricorrere a un ampio turnover nonostante la posizione favorevole in classifica.

Le probabili formazioni di Panama-Inghilterra

: Mosquera; Murillo, Ramos, Córdoba, Andrade, Blackman; Martínez, Harvey, Barcenas, Rodríguez; Fajardo.: Christiansen.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Rashford; Kane. CT: Tuchel.

Cosa aspettarsi dalla partita

L'Inghilterra ha il destino nelle proprie mani e, con una vittoria, conquisterebbe matematicamente la qualificazione ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026, con ottime possibilità di chiudere anche al primo posto del Gruppo L.

Per Panama, invece, la gara rappresenta l'ultima occasione per lasciare un segnale positivo nella sua prima partecipazione alla fase finale di un Mondiale. Sulla carta il divario tecnico favorisce nettamente gli inglesi, ma la nazionale centroamericana proverà a rendere la vita difficile ai Tre Leoni e a chiudere la competizione con una prestazione di carattere.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PANAMA-INGHILTERRA CLICCA SU BET365.

PANAMA-INGHILTERRA SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE LA SFIDA

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE PANAMA-INGHILTERRA IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL MATCH PANAMA-INGHILTERRA SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DI PANAMA-INGHILTERRA, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE.