L'ultima promossa in Serie A si decide nella sfida di ritorno tra Monza e Catanzaro. La gara è in programma venerdì 29 maggio alle ore 20:00 all'U-Power Stadium. I padroni di casa partono con un vantaggio di 2-0 e grazie alla classifica migliore può permettersi di perdere con un massimo di due gol di scarto. I giallorossi dovranno dare tutto e fare la partita perfetta. In vista della gara, analizziamo la carta d'identità di Monza e Catanzaro, ovvero età dei giocatori e provenienza geografica.

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Monza-Catanzaro, l'età media delle due squadre

Le due squadre hanno di fatto lo stesso numero di giocatori in rosa (28 i brianzoli, 30 i calabresi), il che rende il confronto alla pari.di Monza e Catanzaro si differenzia leggermente. Per i biancorossi è dianni, mentre per i giallorossi. Oltre a un numero maggiore di over 30, i padroni di casa hanno anche pochi giocatori sotto i 25 anni. In particolare tra attacco e centrocampo ne contano solo 3.Nonostante a livello di giovani in squadra siano messi meglio, è degli ospiti il calciatoredel match. Con i suoi 36 anni (37 ad agosto)si mette dietro tutti gli altri. È seguito inoltre da un compagno di squadra, Marco d'Alessandro con 35 anni, e solo dopo dal giocatore più anziano del Monza:con 34 anni.

Per quanto riguarda invece i più giovani ed escludendo chi non ha giocato in stagione, la differenza si fa sentire. Il Monza non ha giocatori sotto i 20 anni e vede condividere il primato tra il difensore Adam Bakoune e l'esterno di centrocampo Samuele Capolupo, entrambi 2006. Il Catanzaro ha quattro giocatori nati prima dei due brianzoli, tra cui tre diciannovenni. Tra di essi però a vincere è la promessa cresciuta nel Milan Mattia Liberali, l'unico classe 2007.

La nazionalità dei giocatori

In entrambe le squadre non sorprende che ladi giocatori sia. Per il Monza sono 16 sui 28 totali. Le Nazioni più rappresentate sono poi Brasile e Senegal con 2 giocatori, per finire con 8 provenienti da diverse parti del mondo. In totale si contano 22 europei, 3 sudamericani e 3 africani.

Molto più netta la divisione in casa Catanzaro. Con 24 italiani, la rosa per quattro quinti si tinge di azzurro. Gli altri giocatori provengono tutti da Paesi diversi, ovvero Costa d'Avorio, Madagascar, Portogallo, Brasile, Albania e Francia. Dopo l'Europa (27), è l'Africa il continente maggiormente rappresentato nei giallorossi con 2 calciatori. L'ultimo è un sudamericano.

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