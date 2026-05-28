Per alcune squadre la stagione 2025/2026 deve ancora terminare e, tra queste, figurano anche il Monza ed il Catanzaro. Biancorossi e giallorossi, infatti, si sfideranno in occasione del ritorno della finale dei Play-off di Serie B. I due club sono a novanta minuti dalla Serie A ed all'andata la squadra lombarda ha vinto 0-2. Il match di ritorno, invece, andrà in scena alle ore 20:00 della giornata di domani e si disputerà presso l'U-Power Stadium. I due club, allenati rispettivamente da Paolo Bianco e da Alberto Aquilani, per l'incontro di domani faranno affidamento sui propri bomber: Patrick Cutrone da un lato e Pietro Iemmello dall'altro.

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Cutrone, il Monza si affida a lui per eliminare il Catanzaro

Per la seconda volta nella sua carriera, Cutrone si ritrova a dover guidare una squadra lombarda verso la promozione in Serie A. Ciò era già successo nella stagione, quando ha vinto il campionato cadetto con la maglia delrealizzando bengol inpartite disputate. Adesso, invece, il classe 1998 veste la maglia del Monza, che ha come obiettivo il ritorno nella massima divisione un anno dopo la retrocessione.

Bologna, Italia - 4 dicembre 2025: Patrick Cutrone del Parma durante la partita tra Bologna e Parma allo Stadio Renato Dall'Ara. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Cutrone ha iniziato la stagione che sta per volgere al termine con la maglia del Parma, club che l'ha preso in prestito dal Como. Tuttavia, a causa del poco impiego da parte di Carlos Cuesta, la cessione a titolo temporaneo viene interrotta ed il Monza, successivamente, decide di prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 4 milioni di euro. Nel girone di ritorno, Cutrone realizza quattro gol importanti, mentre nei Play-off ha realizzato la doppietta decisiva nel match di ritorno contro la Juve Stabia che ha permesso al Monza di passare il turno.

Iemmello, il Re della squadra giallorossa

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Se i padroni di casa faranno affidamento sull'attaccante cresciuto nel settore giovanile del, il Catanzaro potrà contare su un uomo nato nel capoluogo della Calabria. Classe 1992, Iemmello ha giocato in diverse squadre nel corso della sua carriera facendo il suo esordio in Serie A nella stagionecon la maglia del. Tra i club in cui ha militato figura anche il, dove ha trascorso la prima partite dell'annataper poi tornare in Italia, precisamente in Serie B colDal mese di gennaio del, Re Pietro ha deciso di tornare a Catanzaro per vestire la maglia della squadra della sua città natale. Nella stagionevince ildellacoi giallorossi ottenendo non solo la promozione in B, ma anche il titolo di capocannoniere grazie ai suoigol e, nello stesso anno, ha vinto anche ladi categoria. Adesso, Iemmello spera di conquistare la promozione in Serie A con le Aquile, che non giocano un'edizione della massima serie nazionale dalla stagione

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