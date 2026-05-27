Cosa dicono stato di forma e precedenti tra le due squadre sul possibile esito della partita in programma venerdì 29 maggio

Filippo Montoli

Si avvicina il giorno della partita che dirà quale squadra tra Monza e Catanzaro sarà la terza e ultima promossa in Serie A. La finale di ritorno dei playoff di Serie B è in programma venerdì 29 maggio alle ore 20:00 all'U-Power Stadium. I brianzoli partono con un vantaggio di due reti a zero sugli ospiti, i quali devono per forza di cose ribaltare il risultato. Il pareggio finale infatti favorirebbe sempre i biancorossi. Ecco il pronostico della redazione di DDD su Monza-Catanzaro.

Monza Catanzaro pronostico

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I precedenti tra le due squadre

Monza e Catanzaro si sono incontrate 37 volte nella loro storia e sempre nel campionato cadetto italiano. Il risultato più comune di questa sfida è il pareggio, verificatosi 17 volte. Seguono poi 12 vittorie delle Aquile e infine 8 dei brianzoli. Anche il dato relativo ai gol vede in vantaggio i giallorossi, forti delle 35 reti rispetto alle 28 degli avversari. Anche per questo motivo nei primi cinque posti della classifica marcatori della sfida, quattro sono occupati da calciatori del Catanzaro. In vetta a pari merito Massimo Palanca e Osvaldo Bagnoli con 3.
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In questa stagione le due squadre si sono incontrate 3 volte, nelle quali si sono visti due successi dei biancorossi e un pareggio. Prima, bisogna tornare al 1989/90 per ritrovare contro le due rose. Allora il discorso era diverso. Nelle 8 partite degli anni Ottanta per 6 volte finì in pareggio, mentre per 2 con la vittoria del Catanzaro. Prima di quest'anno la vittoria del Monza mancava dal 1971.

Le probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Cutrone. Allenatore: Paolo Bianco.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. Allenatore: Alberto Aquilani.

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Paolo Bianco, allenatore dell'AC Monza, durante la partita di Coppa Italia tra AC Monza e Frosinone Calcio all'U-Power Stadium il 17 agosto 2025 a Monza, Italia. (Foto di Alessio Morgese/NurPhoto via Getty Images)

Monza-Catanzaro, il pronostico di DDD

Per i bookmakers il Monza parte favorito con una quota di 1.70. Seguono poi ravvicinati il pareggio tra il 3.80 e il 3.90 e il successo del Catanzaro a 4.50. I biancorossi, dopo aver infilato tre gare consecutive senza successi tra campionato e playoff, hanno ripreso il ruolino di marcia che ha caratterizzato questa stagione. Con Juve Stabia e Catanzaro ha dimostrato di saper fare risultato pur soffrendo.

I giallorossi sembrano spacciati, ma mai dire mai. Con lo 0-2 dell'andata la squadra di Aquilani deve vincere con almeno tre gol di scarto per poter salire in Serie A. Dopo il doppio 3-0 su Avellino e Palermo in casa, la battuta d'arresto dell'andata potrebbe influire fortemente sulla testa dei giocatori. Per questi motivi, il pronostico del risultato esatto di Monza-Catanzaro è 2-2.

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