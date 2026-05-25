La terza classificata di Serie B batte i suoi rivali nella finale di andata dei playoff per 2 a 0 e adesso diventa tutto in discesa in vista del ritorno
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Il Monza ha vinto l'andata della finale playoff contro il Catanzaro, i brianzoli si avvicinano così al ritorno in Serie A dopo la retrocessione del 2024/2025. La squadra allenata da Paolo Bianco ha vissuto un campionato solido, chiudendo al terzo posto grazie soprattutto a una difesa che ha avuto un ruolo fondamentale in questo percorso.
Avere la seconda miglior retroguardia del torneo, con sole 32 reti subite è stato sicuramente un grosso punto a loro favore. Questa solidità si è vista anche in occasione della partita contro i calabresi nella quale il portiere Demba Thiam ha mantenuto la porta inviolata per la sedicesima volta in stagione.
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Monza, 2 a 0 al Catanzaro grazie a Caso e HernaniIl Monza ha ottenuto una vittoria importantissima in trasferta senza subire reti. A incidere in questa partita di andata contro il Catanzaro sono stati due giocatori subentrati, Giuseppe Caso e Hernani hanno segnato i goal decisivi, questo successo conferma la tendenza di una stagione ricca di marcatori diversi.
Il bomber con più reti in questa stagione è stato Andrea Petagna con nove reti, l'attaccante si è fermato a un solo passo dalla doppia cifra stagionale. Questa vittoria fuori casa avvicina sensibilmente i lombardi alla massima serie e ora la squadra di Bianco avrà un notevole vantaggio in vista della gara di ritorno, dove ci si aspetta un tutto esaurito.
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La forza del collettivo che ora vuole tornare in AIl Monza è prima di tutto una squadra unita e compatta. Il vero segreto, però, risiede nell'ottima organizzazione della fase difensiva. Bisogna assolutamente sottolineare il grande apporto del reparto arretrato grazie a Ravanelli, Birindelli e Carboni che hanno offerto prestazioni di altissimo livello in questa Serie B. Questo trio si è dimostrato un vero e proprio muro per gli attaccanti avversari e la loro affidabilità ha permesso al Monza di blindare la difesa con continuità. Adesso l'obiettivo promozione sembra sempre più vicino e il collettivo brianzolo vuole completare l'opera per festeggiare la Serie A.
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