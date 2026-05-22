Dopo aver retto l'urto del Palermo in un gremito Renzo Barbera con un 3-2 complessivo, il Catanzaro sogna la Serie A. Ai giallorossi di Alberto Aquilani manca soltanto l'ultimo ostacolo, il Monza, in una doppia finale playoff che ha già acceso l'entusiasmo dei tifosi calabresi. Per il match d'andata al Ceravolo, infatti, è stato già registrato il sold-out, segnale di un ambiente pronto spingere i giallorossi verso una prima notte che potrebbe entrare davvero nella storia del club.

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Sold-out in 5 minuti

Sono bastatiper polverizzare tutti i biglietti disponibili per la sfida contro il. Server presi d'assalto e migliaia di tifosi collegati in contemporanea hanno accompagnato una delle prevendite più calde degli ultimi anni della società giallorossa in

Pietro Iemmello dell'US Catanzaro festeggia la vittoria dopo la partita di Serie B tra US Catanzaro e Cosenza Calcio allo Stadio Nicola Ceravolo il 16 marzo 2025 a Catanzaro

Partito da sfavorito, il Catanzaro ha dimostrato di essere una mina vagante in cadetteria battendo prima l'Avellino per 3-0 e superando successivamente il Palermo di Filippo Inzaghi (favorito insieme al Monza ai playoff), tra le lacrime di Alberto Aquilani e la bandiera del club Pietro Iemmello. Il Ceravolo è pronto a caricare nuovamente i giallorossi, nella speranza di scrivere la prima pagina di una storia che in ogni caso troverà il suo capitolo conclusivo, sia esso positivo che negativo, al Brianteo di Monza.

È tutto qui ❤️ pic.twitter.com/vFHyOt1Svk — U.S. Catanzaro 1929 (@USCatanzaro1929) May 20, 2026

La finale playoff

Seguendo le modalità delle semifinali, la finale playoff di Serie B trasi giocherà ancora su due atti. Il match d'andata è previsto per domenica 24 maggio alle ore 20:00, allo stadio Nicola Ceravolo di. La gara di ritorno, decisiva per conoscere il nome della terza squadra promossa indopo, si terrà invece venerdì 29 maggio alle ore 20:00, allo stadio Brianteo di

Al Catanzaro, dunque, resta soltanto l'ultimo ostacolo per raggiungere una promozione in Serie A che al club manca da ben 44 anni. Il popolo giallorosso sogna l'impresa storica e, almeno per la sfida d'andata, è già pronto a fare la sua grande parte sugli spalti.

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