Il Catanzaro vola in una storica finale playoff di Serie B. Dopo aver retto l'urto del Palermo (2-0) in un gremito Renzo Barbera, forti del successo per 3-0 all'andata al Ceravolo, i giallorossi di Alberto Aquilani vincono la semifinale contro i rosanero e conquistano uno storico pass per la finale dei playoff contro il Monza. I calabresi adesso sognano in grande ma, come dichiarato dall'allenatore ex Pisa, manca ancora "l'ultimo passo".

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Catanzaro in finale, Aquilani racconta l'impresa

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Continuando, Aquilani ha parlato dell'approccio alla gara di ritorno dichiarando:

Nonostante aver subito subito il primo gol, l’unica cosa che non dovevamo fare nei primi 10 minuti, il fatto di aver retto mi rende orgoglioso. Era difficile contro un Palermo che andava molto forte, ma abbiamo capito che la partita era questa e siamo stati gagliardi".

L'ultimo passo

Il nostro sogno continua e dobbiamo essere molto bravi a resettare la testa, recuperare, perché quel sogno non è ancora compiuto".

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"Sappiamo di avere un popolo intero dietro le nostre spalle, un pubblico clamoroso che ci sostiene anche quando non c’è. Percepiamo questo senso di responsabilità, personalmente la sento fin dal primo giorno. La finale playoff contro il Monza? Non abbiamo nulla da perdere, siamo cresciuti in modo esponenziale e meritiamo di giocarcela. Leggerezza, cuore e coraggio sono le nostre armi".

Intervistato subito dopo il passaggio del turno, l'allenatore giallorossoha commentato la partita al Barbera dicendo: "È stata una partita molto sofferta, il che mi rende ancor più orgoglioso. Parlando tra di noi, spesso ci dicevamo che a volte ci mancava essere 'brutti', ma credo che stavolta abbiamo compiuto un’impresa contro una squadra fortissima"."Il Catanzaro è venuto al Barbera per far gol, era questa la mia idea e lì, quando non finalizzi e giochi contro un avversario di questo calibro, non puoi non provar paura di non farcela. L'abbraccio con Iemmello dopo il triplice fischio? Emozione fortissima, sapevo anche quanto ci tenesse lui. La prestazione di Brighenti? Mi parlano tanto dei giovani, ma quando hai uno come Brighenti in squadra diventa tutto più semplice.Successivamente, il tecnico exsi è lasciato andare affermando: "Noi siamo come il brutto anatroccolo, il quale è qui per dar fastidio a tutti. La montagna è lunga da scalare, ma ci siamo avvicinati alla cima adesso che ne abbiamo già superato un bel pezzo.Infine,ha chiuso l'intervista caricando la squadra in vista della finale contro il

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