Il Catanzaro vola in finale playoff e Aquilani esalta i suoi calciatori: "Ora manca l'ultimo passo"
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Il Catanzaro vola in una storica finale playoff di Serie B. Dopo aver retto l'urto del Palermo (2-0) in un gremito Renzo Barbera, forti del successo per 3-0 all'andata al Ceravolo, i giallorossi di Alberto Aquilani vincono la semifinale contro i rosanero e conquistano uno storico pass per la finale dei playoff contro il Monza. I calabresi adesso sognano in grande ma, come dichiarato dall'allenatore ex Pisa, manca ancora "l'ultimo passo".
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Catanzaro in finale, Aquilani racconta l'impresaIntervistato subito dopo il passaggio del turno, l'allenatore giallorosso Alberto Aquilani ha commentato la partita al Barbera dicendo: "È stata una partita molto sofferta, il che mi rende ancor più orgoglioso. Parlando tra di noi, spesso ci dicevamo che a volte ci mancava essere 'brutti', ma credo che stavolta abbiamo compiuto un’impresa contro una squadra fortissima".
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L'ultimo passoSuccessivamente, il tecnico ex Pisa si è lasciato andare affermando: "Noi siamo come il brutto anatroccolo, il quale è qui per dar fastidio a tutti. La montagna è lunga da scalare, ma ci siamo avvicinati alla cima adesso che ne abbiamo già superato un bel pezzo. Il nostro sogno continua e dobbiamo essere molto bravi a resettare la testa, recuperare, perché quel sogno non è ancora compiuto".
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