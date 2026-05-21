Tra gli incontri che sono andati in scena nel corso della giornata di ieri figura anche quello tra il Palermo di Filippo Inzaghi ed il Catanzaro di Alberto Aquilani. Le due squadre, infatti, hanno giocato contro il occasione del ritorno della semifinale dei Play-off di Serie B che mettono in palio l'ultimo posto disponibile per la Serie A.

Presso lo Stadio Renzo Barbera, i rosanero hanno vinto 2-0. Questo risultato, però, non è stato sufficiente dato che il Catanzaro ha vinto 3-0 all'andata. Al termine dell'incontro di ieri, Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni confermando anche la sua permanenza in Sicilia.

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Palermo-Catanzaro, Inzaghi: "Voglio portare questa piazza dove merita"

Nella giornata di ieri, il Palermo ha ospitato il Catanzaro in occasione del ritorno della semifinale dei Play-off di Serie B. I rossonero allenati da Inzaghi dovevano rimontare il 3-0 della gara d'andata e, al terzo minuto di gioco, hanno sbloccato il risultato con la rete di Joel Pohjanpalo su assist di. Soltanto al minuto 89 la squadra siciliana raddoppia conper poi concludere la partita con ledi Pierozzi e. Alla fine, il Palermo dovrà giocare anche la prossima stagione in B mentre il Catanzaro si giocherà la promozione contro il

Palermo, Italia - 9 agosto 2025: L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola in posa con l'allenatore del Palermo Filippo Inzaghi durante l'amichevole tra Palermo e Manchester City allo Stadio Renzo Barbera. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

Al termine dell'incontro, Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN rilasciato diverse dichiarazioni. Le parole dell'ex attaccante: "Non lascio le cose a metà ed oggi rifiuterei anche il Real Madrid. Dentro di me sento dispiacere, ma allo stesso tempo sono convinto che raggiungeremo il nostro obiettivo. Con questa gente ho un debito enorme e cercherò di riportarla dove merita. Sono orgoglioso dei tifosi e della squadra, che stasera ha dato l'anima e meritava di andare avanti. L'andata, purtroppo, c'è costata l'eliminazione, ma comunque abbiamo fatto una stagione straordinaria. Faccio i complimenti al Catanzaro ed ora ci rimbocchiamo le maniche per ripartire al meglio il prossimo anno".

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