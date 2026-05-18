Dimenticare la prestazione di ieri e pensare subito alla sfida del Barbera. Il Palermo sceso in campo al Nicola Ceravolo contro il Catanzaro è stato uno dei più brutti in stagione e nel momento meno opportuno. Lo 0-3 subìto per mano dei calabresi costringe la squadra di Pippo Inzaghi a compiere una vera impresa. Anche se basterà il pareggio per accedere alla finale, recuperare 3 reti non è certo facile ed è per questo che servirà una vera e propria forza di volontà e soprattutto i gol di Joel Pohjanpalo, l'attaccante dalle 33 reti in 53 partite.

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Joel Pohjanpalo del Palermo FC esulta dopo aver segnato il primo gol del Palermo durante la partita di Serie B tra Sudtirol e Palermo allo Stadio Druso il 14 settembre 2025 a Bolzano

Palermo, l'arma della speranza: Pohjanpalo per la finale playoff

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Arrivato dalnell'ultimo giorno di mercato invernale dello scorso anno, in poco tempo Joel Pohjanpalo è diventato il bomber che il Palermo cercava. Il bomber di cui Pippoe l'intera città siciliana avranno bisogno per ribaltare uno svantaggio che sembra incolmabile. Il giocatore sceso in campo ieri sera contro ilnon è stato certo quello che ci si aspettava, non essendo riuscito a fare neanche un tiro in porta, ed è per questo che adesso è tempo di dimenticare la partita del Ceravolo e pensare solo a quella del Barbera, la casa dove l'attaccante finlandese sa benissimo come trovare la via del gol.I numeri parlano chiarissimo. Nei suoi primi sei mesi con la maglia rosanero, il classe '94 ha realizzato ben, tra cui la tripletta nel 5-3 rifilato al, dove è stato protagonista anche di un assist. Arrivato con il compito di sostituire un mostro come Matteo(ora alla Sampdoria), l'ex Venezia ci ha messo ben poco a dimostrare di essere il giocatore giusto e anche in questa stagione ha avuto modo di ripetersi. Anzi ha fatto meglio:

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Numeri che dimostrano che il 32 enne sa benissimo come colpire. A parte l'opaca prestazione di ieri sera, molto pesante, l'attaccante ha sempre dato il suo contributo alla causa dei siciliani e adesso mercoledì lo attende forse la partita più difficile da quando veste la maglia rosanero perché questa volta c'è uno svantaggio di tre reti da recuperare, motivo per cui dovrà andare oltre ogni limite. Servirà anche l'aiuto della squadra ma chi meglio di lui può riuscire a mandare il pallone alle spalle del portiere?

Basti pensare che in questa stagione l'attaccante finlandese è stato l'unico a toccare la doppia cifra quando il secondo marcatore stagionale, il "collega" Jeremy Le Douaron, ne ha realizzato appena 5 in 40 presenze. Un dato che fa molto riflettere e che conferma di nuovo quando il numero 20 sarà davvero indispensabile per il sogno chiamato Serie A, dove il Palermo ormai manca da 10 anni.