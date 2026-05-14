La lunghissima regular season è ormai alle spalle, ma nel campionato cadetto il vero spettacolo deve ancora cominciare. I playoff di Serie B, da sempre considerati come un vero e proprio terno al lotto che spesso sfugge a ogni pronostico razionale, promettono anche quest'anno scintille e colpi di scena a non finire. Ad analizzare la complessa griglia di partenza di questa entusiasmante post-season è intervenuto ai microfoni di TMW un grandissimo conoscitore della categoria, ovvero l'ex direttore generale del Crotone, Giuseppe Ursino. L'esperto dirigente sportivo ha fatto le carte alle squadre in lizza, svelando apertamente le sue personalissime favorite per il tanto sognato salto di categoria.

CROTONE, ITALIA - 20 MAGGIO: Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino durante la partita di Serie B tra FC Crotone e Virtus Entella allo Stadio Comunale Ezio Scida il 20 maggio 2016 a Crotone, Italia. (Foto di Maurizio Lagana/Getty Images)

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Le due super favorite e la mina vagante

Secondo l'esperto ex, all'interno delci sono due piazze che partono con un leggero ma significativo vantaggio rispetto a tutte le altre agguerrite concorrenti.non ha usato mezzi termini per inquadrare la situazione: "Una bella lotta per la promozione. Palermo e Monza hanno qualcosa in più". Un'investitura importante per i rosanero e per i brianzoli, che pere spessore tecnico sembrano avere effettivamente le carte in regola per spuntarla. Tuttavia, l'ex dirigente calabrese ha voluto lanciare unmolto chiaro a tutti gli addetti ai lavori, individuando la possibile grandedel torneo: "Ma occhio al Catanzaro". I giallorossi potrebbero infatti rivelarsi l'ostacolo più duro eda superare per chiunque.

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Il segreto degli spareggi: il fattore atletico

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L'attenta analisi di Giuseppenon si è fermata al semplice pronostico. L'intervista ha toccato anche e soprattutto il lato puramentee fisico di questo particolarissimo tipo disenza appello, dove un singolo episodio può decidere le sorti di un'intera annata. "Poi queste partite dipendono da tanti fattori. Ho giocato tanti playoff, tanti spareggi", ha ricordato l'esperto di mercato.Ma qual è il veroper arrivare fino in fondo in un momento della stagione così logorante? Perla risposta risiede prima di tuttoagonistica: "Le mie squadre andavano a duemila all'ora". Un monito severo per tutte le pretendenti: per centrare lanon bastano i nomi, serve correre più degli avversari.

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