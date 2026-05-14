L'ex dg del Crotone Giuseppe Ursino analizza l'imminente post-season di Serie B. Per lui Palermo e Monza restano le grandi favorite, ma occhio alle sorprese
Il Palermo celebra con un meme il terzo gol stagionale di Ceccaroni
La lunghissima regular season è ormai alle spalle, ma nel campionato cadetto il vero spettacolo deve ancora cominciare. I playoff di Serie B, da sempre considerati come un vero e proprio terno al lotto che spesso sfugge a ogni pronostico razionale, promettono anche quest'anno scintille e colpi di scena a non finire. Ad analizzare la complessa griglia di partenza di questa entusiasmante post-season è intervenuto ai microfoni di TMW un grandissimo conoscitore della categoria, ovvero l'ex direttore generale del Crotone, Giuseppe Ursino. L'esperto dirigente sportivo ha fatto le carte alle squadre in lizza, svelando apertamente le sue personalissime favorite per il tanto sognato salto di categoria.
GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365
Le due super favorite e la mina vaganteSecondo l'esperto ex DG, all'interno del tabellone ci sono due piazze che partono con un leggero ma significativo vantaggio rispetto a tutte le altre agguerrite concorrenti. Ursino non ha usato mezzi termini per inquadrare la situazione: "Una bella lotta per la promozione. Palermo e Monza hanno qualcosa in più". Un'investitura importante per i rosanero e per i brianzoli, che per blasone e spessore tecnico sembrano avere effettivamente le carte in regola per spuntarla. Tuttavia, l'ex dirigente calabrese ha voluto lanciare un avvertimento molto chiaro a tutti gli addetti ai lavori, individuando la possibile grande sorpresa del torneo: "Ma occhio al Catanzaro". I giallorossi potrebbero infatti rivelarsi l'ostacolo più duro e imprevedibile da superare per chiunque.
Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365
Il segreto degli spareggi: il fattore atleticoL'attenta analisi di Giuseppe Ursino non si è fermata al semplice pronostico. L'intervista ha toccato anche e soprattutto il lato puramente psicologico e fisico di questo particolarissimo tipo di sfide senza appello, dove un singolo episodio può decidere le sorti di un'intera annata. "Poi queste partite dipendono da tanti fattori. Ho giocato tanti playoff, tanti spareggi", ha ricordato l'esperto di mercato.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA