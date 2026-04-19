derbyderbyderby calcio italiano serie b Palermo, Pohjanpalo e i gol: “Se non andiamo in Serie A servono a poco”

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Palermo, Pohjanpalo e i gol: “Se non andiamo in Serie A servono a poco”

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La doppietta di Pohjanpalo che mantiene il sogno del Palermo a pochi match dalla fine
Giammarco Probo
Giammarco Probo

Vittoria pesante e dal grande valore specifico per il Palermo, che conquista tre punti fondamentali nella corsa alla promozione grazie a una prestazione solida e concreta. Protagonista assoluto del match è stato Joel Pohjanpalo, autore di una decisiva doppietta che ha permesso ai rosanero di imporsi e restare pienamente in scia nella lotta per il salto di categoria.

Il successo alimenta le ambizioni della squadra, che continua a battagliare in un campionato estremamente equilibrato, dove ogni risultato può fare la differenza e tenere vive le speranze di raggiungere l’obiettivo stagionale. Al termine della gara, lo stesso Pohjanpalo è intervenuto per commentare la prestazione, rilasciando alcune dichiarazioni sul momento della squadra e sull’importanza del successo ottenuto.

Palermo-Venezia
Joel Pohjanpalo del Palermo FC esulta dopo aver segnato il primo gol del Palermo durante la partita di Serie B tra Sudtirol e Palermo allo Stadio Druso il 14 settembre 2025 a Bolzano

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Le dichiarazioni di Pohhjanpalo dopo la vittoria

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LE PAROLE DEL BOMBER DOPO LA DOPPIETTA - " E' stata una partita importante, era doveroso vincere e l'abbiamo fatto davanti a 32mila persone che è venuta allo stadio, una grandissima prestazione".

IL RECORD DEI GOL -"Un nuovo record per me, ma la cosa importante è andare in Serie A, sennò i gol non servono a niente. Voglio dare tutto per questa gente e far tornare il Palermo in A".

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LE PAROLE DI JOEL DOPO IL CAMBIO - "È la seconda volta dopo quella contro il Venezia. Sono state davvero emozioni incredibili per me".

LA TESTA GIA ALLA REGGIANA -"A Reggio si giocano la salvezza e questo rende la partita molto difficile, dovremmo dare tutto. Dovremo giocare di fare lo stesso tipo di prestazione vista col Cesena". 

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