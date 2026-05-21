Mr. Europa League l'ha fatto di nuovo. Al termine di una dominante finale a Istanbul, chiusa praticamente già al 45+3' del primo tempo, Unai Emery conquista la sua quinta Europa League scrivendo la storia della competizione e riportando l'Aston Villa al successo europeo, dopo ben 44 anni dall'ultimo trionfo in Coppa dei Campioni nel lontano 1981-82.

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Cinque trofei europei: solo in quattro nella storia

Dopotrionfa in Europa League anche con. Un meritato traguardo europeo, figlio di un percorso costante e paziente da parte del tecnico spagnolo, diventato il quarto allenatore nelladel calcio in grado di conquistare cinque grandi competizioni europee.

ISTANBUL, TURCHIA - 20 MAGGIO: Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, festeggia seduto sulle spalle di Emiliano Martinez dopo la vittoria della squadra nella finale di UEFA Europa League 2026 tra SC Freiburg e Aston Villa FC al Besiktas Park il 20 maggio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Dan Mullan/Getty Images)

In questa speciale classifica, Unai Emery raggiunge allenatori del calibro di Carlo Ancelotti (Champions League nel 2003, 2007, 2014, 2022 e 2024), José Mourinho (Coppa UEFA nel 2003 e 2017, Champions League nel 2004 e 2010, e Conference League nel 2022) e Giovanni Trapattoni (Coppa UEFA nel 1977, 1991, 1993, Coppa delle Coppe nel 1984 e Coppa dei Campioni nel 1985).

Unai Emery, successi con tre club diversi

6 #UEL FINALS. 5 #UEL TITLES.



✅🏆 2014, with Sevilla.

✅🏆 2015, with Sevilla.

✅🏆 2016, with Sevilla.

❌🏆 2019, with Arsenal.

✅🏆 2021, with Villarreal.

✅🏆 2026, with Aston Villa.



𝗨𝗡𝗔𝗜 𝗘𝗠𝗘𝗥𝗬 is 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟 🇪🇸👏 pic.twitter.com/515fzJnJEq — Rising Stars XI (@RisingStarXI) May 20, 2026

Con la vittoria al Besiktas Park dimette in bacheca la sua quinta Europa League con la terza squadra diversa. Come già anticipato, il tecnico spagnolo ha trionfato con(2013-14, 2014-15, 2015-16),(2020-2021) erendendolo il quarto allenatore di sempre capace di trionfare in Europa con tre club diversi.

Dopo Unai Emery, figurano infatti i nomi di Udo Lattek (alla guida di Bayern Monaco, Borussia Monchengladbach e Barcellona), Rafa Benitez (con Valencia, Liverpool e Chelsea) e ancora lo "Special One" José Mourinho (sulle panchine di Porto, Inter, Manchester United e Roma). Insomma, numeri e record che consolidano ulteriormente l'immagine del "re dell'Europa League" come uno degli specialisti continentali più vincenti dell'epoca calcistica moderna.

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