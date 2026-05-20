L’Aston Villa conquista l’Europa League al termine di una finale dominata contro il Friburgo. Finisce 3-0 per la squadra inglese, capace di controllare la partita praticamente dall’inizio alla fine e di alzare il trofeo grazie a una prestazione di grande maturità tattica e qualità offensiva.

Per il club inglese è una notte storica, ma lo è soprattutto per il tecnico Unai Emery, che aggiunge un altro capitolo straordinario alla sua carriera diventando ancora una volta il re assoluto dell’Europa League.

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Emery infinito: quinta Europa League in carriera

Con questo successo,

da allenatore, confermandosi uno specialista unico nelle competizioni europee.

L’allenatore spagnolo aveva già costruito la sua leggenda vincendo

tre Europa League con il Siviglia,

una con il Villarrea

e ora una nuova coppa con l’Aston Villa.

Un percorso impressionante che consolida ulteriormente il suo status tra gli allenatori più vincenti del calcio europeo moderno.

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Una finale dominata dall’Aston Villa

La partita racconta di un Aston Villa superiore sotto ogni punto di vista. Il Friburgo ha provato inizialmente a mantenere il possesso, senza però risultare mai realmente efficace sia in fase difensiva che nei momenti in cui sarebbe stato necessario osare un po' di più.

I numeri della finale spiegano perfettamente l’andamento del match:

per l’Aston Villa,

zero grandi occasioni create dai tedeschi

La squadra inglese ha colpito con cinismo e qualità, lasciando pochissimi spazi agli avversari.

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Tielemans apre, Buendía indirizza, Rogers chiude

L’Aston Villa ha sbloccato la finale al

con

, bravo a trovare il gol che ha cambiato l’inerzia della gara.

Poco prima dell’intervallo è arrivato anche il raddoppio firmato da

al

, una rete pesantissima che ha praticamente spento le speranze del Friburgo.

Nella ripresa, al

, è stato

a chiudere definitivamente i conti con il gol del 3-0, facendo esplodere la festa inglese.

Il Friburgo lotta, ma non basta

Per il Friburgo resta la delusione di una finale mai realmente in equilibrio. La squadra tedesca ha cercato di restare dentro la partita soprattutto attraverso il palleggio, ma non è mai riuscita a creare occasioni concrete.

Le sole

e gli appena

testimoniano le difficoltà offensive incontrate contro un Aston Villa organizzato e attentissimo in fase difensiva.

Unay Emery festeggia la vittoria dell'Europa League con l'Aston Villa (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Emery e l’Europa: un rapporto speciale

Ancora una volta, quando si parla di Europa League, il nome di Unai Emery finisce inevitabilmente al centro della scena. L’allenatore spagnolo ha trasformato l’Aston Villa in una squadra competitiva, solida e cinica, riportando il club inglese sul tetto del calcio europeo.

E dopo questa finale dominata, una cosa appare sempre più chiara:

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