Le parole del tecnico spagnolo, Unai Emery, sulle ambizioni future dell'Aston Villa: "Voglio ripetere la favola del Leicester"
Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park
Sognare non costa nulla, e Unai Emery lo sa bene. Dopo aver guidato l'Aston Villa tra le grandi d'Inghilterra e fino ad una storica finale di Europa League, il tecnico spagnolo ha voluto lanciare un messaggio chiarissimo sulle ambizioni future del club, il cui obiettivo è quello di ripetere l'impresa storica del Leicester campione d'Inghilterra nella stagione 2015-16.
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Emery sulla stagione attualeIntervistato dalla testata spagnola AS, il tecnico basco ha dapprima parlato della finale d'Europa League che attende i Villains a Istanbul contro il Friburgo: "Noi favoriti? Nelle finali non ci sono favoriti. Vincere l'Europa League, però, sarebbe una soddisfazione, oltre che un riconoscimento e una responsabilità. Sono contento (del percorso, ndr) e, allo stesso tempo, molto determinato a voler mantenere questo livello. Non è stato facile. All’inizio ero preoccupato. Dopo il primo mese e le prime cinque partite giocate, trovandoci all’ultimo posto in Premier League, mi sono preoccupato. Ho persino pensato alla retrocessione”.
Unai Emery on cusp of god-like status as Aston Villa look to end 44-year wait https://t.co/KpmYUNgmnS— Times Sport (@TimesSport) May 19, 2026
Successivamente, Unai Emery ha parlato del percorso in Premier League dei suoi giocatori: "Sono soddisfatto del percorso che stiamo facendo. La Premier League è molto impegnativa. Stiamo competendo con le squadre che partono favorite per arrivare in alto. Stiamo vedendo un Arsenal che sta facendo una stagione straordinaria o il Manchester City che negli ultimi anni ha dominato la Premier League e sta giocando a livelli molto alti, quindi competere contro di loro richiede molto. Poi abbiamo il Manchester United, il Liverpool, il Tottenham, il Chelsea, il Newcastle... Potremmo dire che sono le sette squadre principali e questo è il quarto anno che riusciamo a competere con loro, superando alcune di queste squadre".
Il sogno LeicesterL'impresa del Leicester di Claudio Ranieri resta una delle favole più incredibili nella storia del calcio moderno. Ed è proprio quel modello che Emery sogna di riprodurre a Birmingham: "Dieci anni fa, una squadra come il Leicester City vinse la Premier League, superando tutte quelle grandi squadre. Quest’anno, però, si è verificata la sfortuna calcistica della loro retrocessione in League One. Quindi, noi dell’Aston Villa, con questo progetto a cui ho aderito, insieme a Nassef Sawiris e Wes Edens (proprietari del gruppo V Sports, ndr), siamo riusciti a crescere in modo sostenuto e a mantenerci. Questo è ciò che mi dà più soddisfazione in questo momento: essere una squadra in grado di competere in tutti questi anni in modo naturale vicino alle grandi. Vicini all'Arsenal e al Manchester City, seppur senza raggiungerli, e vicini a Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Newcastle, ma addirittura al di sopra di loro".
Infine, il tecnico basco ha chiuso il discorso sull'ispirazione Leicester dicendo: "Il passo successivo? Se saremo in grado di essere costanti, sarebbe riuscire a fare qualcosa di simile a ciò che ha fatto il Leicester, o avvicinarci. Ma partendo dalla sostenibilità. Questo è il progetto dell'Aston Villa, ciò che mi dà più impegno, riconoscimento e responsabilità da quando sono arrivato qui tre anni e mezzo fa. Essere in Champions ci permetterà, al di là della Premier League, di competere contro le migliori squadre. La scorsa stagione siamo già riusciti a qualificarci per la Champions, a giocare i quarti di finale contro il PSG e, inoltre, a tener testa all'avversario e ad andare vicini alla vittoria. È qualcosa che, per me da allenatore, vedere la tua squadra in grado di competere a quei livelli, ti conforta, ti motiva e ti fa venire voglia di continuare a far parte di questo progetto".
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