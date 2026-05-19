Sognare non costa nulla, e Unai Emery lo sa bene. Dopo aver guidato l'Aston Villa tra le grandi d'Inghilterra e fino ad una storica finale di Europa League, il tecnico spagnolo ha voluto lanciare un messaggio chiarissimo sulle ambizioni future del club, il cui obiettivo è quello di ripetere l'impresa storica del Leicester campione d'Inghilterra nella stagione 2015-16.

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Emery sulla stagione attuale

Sono contento (del percorso, ndr) e, allo stesso tempo, molto determinato a voler mantenere questo livello. Non è stato facile. All’inizio ero preoccupato. Dopo il primo mese e le prime cinque partite giocate, trovandoci all’ultimo posto in Premier League, mi sono preoccupato. Ho persino pensato alla retrocessione”.

Unai Emery on cusp of god-like status as Aston Villa look to end 44-year wait https://t.co/KpmYUNgmnS — Times Sport (@TimesSport) May 19, 2026

Intervistato dalla testata spagnola AS, il tecnico basco ha dapprima parlato della finaleche attende i Villains acontro il: "Noi favoriti? Nelle finali non ci sono favoriti. Vincere l', però, sarebbe una soddisfazione, oltre che un riconoscimento e una responsabilità.

Successivamente, Unai Emery ha parlato del percorso in Premier League dei suoi giocatori: "Sono soddisfatto del percorso che stiamo facendo. La Premier League è molto impegnativa. Stiamo competendo con le squadre che partono favorite per arrivare in alto. Stiamo vedendo un Arsenal che sta facendo una stagione straordinaria o il Manchester City che negli ultimi anni ha dominato la Premier League e sta giocando a livelli molto alti, quindi competere contro di loro richiede molto. Poi abbiamo il Manchester United, il Liverpool, il Tottenham, il Chelsea, il Newcastle... Potremmo dire che sono le sette squadre principali e questo è il quarto anno che riusciamo a competere con loro, superando alcune di queste squadre".

Il sogno Leicester

L'impresa deldiresta una delle favole più incredibili nella storia del calcio moderno. Ed è proprio quel modello chesogna di riprodurre a: "Dieci anni fa, una squadra come il Leicester City vinse la Premier League, superando tutte quelle grandi squadre. Quest’anno, però, si è verificata la sfortuna calcistica della loro retrocessione in League One. Quindi, noi dell’, con questo progetto a cui ho aderito, insieme a(proprietari del gruppo V Sports, ndr), siamo riusciti a crescere in modo sostenuto e a mantenerci. Questo è ciò che mi dà più soddisfazione in questo momento: essere una squadra in grado di competere in tutti questi anni in modo naturale vicino alle grandi. Vicini all'e al, seppur senza raggiungerli, e vicini a Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Newcastle, ma addirittura al di sopra di loro".

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 18 GENNAIO: Unai Emery, allenatore dell'Aston Villa, reagisce durante la partita di Premier League tra Aston Villa ed Everton al Villa Park il 18 gennaio 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Infine, il tecnico basco ha chiuso il discorso sull'ispirazione Leicester dicendo: "Il passo successivo? Se saremo in grado di essere costanti, sarebbe riuscire a fare qualcosa di simile a ciò che ha fatto il Leicester, o avvicinarci. Ma partendo dalla sostenibilità. Questo è il progetto dell'Aston Villa, ciò che mi dà più impegno, riconoscimento e responsabilità da quando sono arrivato qui tre anni e mezzo fa. Essere in Champions ci permetterà, al di là della Premier League, di competere contro le migliori squadre. La scorsa stagione siamo già riusciti a qualificarci per la Champions, a giocare i quarti di finale contro il PSG e, inoltre, a tener testa all'avversario e ad andare vicini alla vittoria. È qualcosa che, per me da allenatore, vedere la tua squadra in grado di competere a quei livelli, ti conforta, ti motiva e ti fa venire voglia di continuare a far parte di questo progetto".

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