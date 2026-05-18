L'infortunio al bicipite femorale di fine aprile occorso a Lamine Yamal continua a destare preoccupazione in Spagna. Il classe 2007 spera di poter tornare presto a disposizione, ma il Mondiale potrebbe perdere il suo mancino incantato per le prime due uscite della sua nazionale.

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BARCELLONA, SPAGNA - 31 MARZO: Lamine Yamal della Spagna corre con il pallone durante un'amichevole internazionale tra Spagna ed Egitto allo stadio RCDE il 31 marzo 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Yamal out con Capo Verde e Arabia Saudita?

La Spagna potrebbe dover fare a meno del giocatore più rappresentativo e talentuoso nelle prime due partite della rassegna intercontinentale, al via tra meno di un mese. Lamine Yamal ha giocato la sua ultima partita in maglia Barcellona nella sfida casalinga contro il. il 22 aprile scorso. Il suo calcio di rigore valse il vantaggio ai blaugrana conservato fino a fine partita e risultato decisivo per la vittoria. Da quel momento lo spagnolo ha saltato le partite con Getafe, Osasuna,, Alaves e Real Betis. Poco male per il Barcellona che, senza di lui, ha comunque vinto quattro delle cinque gare (con una sconfitta).

Lo staff medico della nazionale spagnola continua a monitorare la situazione del diciottenne, consapevole dell'onda d'urto dirompente che avrebbe laddove si unisse al suo reparto offensivo già molto forte. Dopo due amichevoli di preparazione al Mondiale, comincerà la competizione allargata a 48 nazionali con la Spagna inserita nel gruppo H assieme ad Uruguay, Capo Verde e Arabia Saudita. Proprio contro gli africani Yamal non ci sarà sicuramente.

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Rimangono ancora flebili speranze, invece, di vederlo qualche minuto nella successiva partita, calendarizzata il 21 giugno contro l'Arabia Saudita. Di sicuro, lo staff punta a rimetterlo in condizione senza correre il benché minimo rischio. La nazionale spagnola si presenta ai nastri di partenza tra le favorite per arrivare sino in fondo alla competizione. Ogni giocatore, quindi, dovrà avere un minutaggio dosato. Il discorso della prudenza vale ancora più per Lamine Yamal che, quindi, potrebbe rivedersi con l'Uruguay. Lunedì 25 maggiodiramerà la lista dei 26 giocatori convocati per il Mondiale.

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