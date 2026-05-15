"Grazie a Dio non sono madridista": la maglia speciale sventolata da Lamine Yamal

C’è chi colleziona maglie storiche e chi, invece, è disposto a spendere cifre folli pur di avere quella di Lamine Yamal. Il giovane fenomeno del Barcellona continua infatti a scatenare l’entusiasmo dei tifosi anche fuori dal campo: la sua casacca messa all’asta per beneficenza ha già superato i 15mila euro, diventando il pezzo più ambito dell’intera collezione.

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Tutti vogliono la maglia di Yamal, l'asta è ancora aperta

Lamine Yamal waved a Palestinian flag during Barcelona's open-top victory parade to celebrate winning LaLiga. pic.twitter.com/lt7p4t6tzT — Reuters (@Reuters) May 12, 2026

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Barça insieme alla, punta a raccogliere fondi per progetti sociali e inclusivi legati allo sport. In vendita ci sono le maglie utilizzate dai giocatori del Barcellona durante una recente sfida europea, ma è soprattutto quella di Lamine Yamal ad aver acceso la corsa dei collezionisti.

La maglia di Lamine è già oltre i 15.500 euro, sottolineano i media spagnoli, evidenziando il netto distacco rispetto alle casacche di altri campioni blaugrana come Pedri o Raphinha. Un dato che conferma quanto il classe 2007 sia ormai considerato uno dei volti simbolo del calcio mondiale.

A rendere ancora più speciale l’asta è il design scelto per i numeri e i nomi sulle maglie. La grafica è infatti firmata da Anna Vives, artista catalana con sindrome di Down diventata famosa per il suo progetto dedicato all’inclusione: "Queste maglie rappresentano molto più del calcio”.

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L’asta, ospitata sulla piattaforma MatchWornShirt, sta attirando offerte da diversi Paesi e continua a crescere di ora in ora. La sensazione è che il prezzo finale della maglia di Yamal possa salire ancora parecchio prima della chiusura ufficiale.

“Ogni oggetto legato a Lamine Yamal sembra trasformarsi in un pezzo da collezione”, scrivono in Spagna. E in effetti, a soli diciotto anni, il talento del Barça continua a battere record non solo sul campo, ma anche nel mercato del memorabilia sportivo.

Ancora una volta il nome di Lamine Yamal si conferma sinonimo di fenomeno globale: un giocatore capace di trascinare tifosi, sponsor e collezionisti con la stessa facilità con cui salta gli avversari in campo.

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