Se è chiamato Il Re di Coppe un motivo ci sarà. Unai Emery si è pienamente meritato questo titolo. Forse non avrà la stessa importanza della Champions League ma non toglie il fatto che vincere 4 Europa League è un'impresa da pochi. Anzi, da uno solo. Il tecnico spagnolo cercherà domani sera con il suo Aston Villa di fare cinquina e, di conseguenza, entrare nella leggenda del calcio europeo.

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TORINO, ITALIA - 14 MAGGIO: L'allenatore del Siviglia Unai Emery e il presidente del Siviglia, José Castro, festeggiano con il trofeo durante la finale di UEFA Europa League tra Siviglia FC e SL Benfica allo Juventus Stadium il 14 maggio 2014 a Torino, Italia. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Aston Villa, Emery sa benissimo come vincere l'Europa League: lo dice il curriculum

Il record di vittorie in Europa League è già in tasca ma vincere quella di domani sera significherebbe entrare nella leggenda. Non è un caso che Unai Emery si sia guadagnato il nome di Re di Coppe perché l'è come una casa per il tecnico spagnolo. La Coppa e il tecnico spagnolo sono un tutt'uno. A confermalo sono le statistiche. Da quando la Coppa UEFA ha assunto il nome attuale, nessuno ha fatto meglio del nativo di Hondarribia.

Già dai tempi del Siviglia era chiaro che non ci fosse nessuno alla sua altezza. Arrivato nel 2013 in una situazione complicata per gli andalusi, Emery è riuscito non solo a risollevare la squadra ma anche a portarla sul tetto di Europa per ben tre anni consecutivi (dal 2014 al 2016). Un traguardo semplicemente storico che nessuno era riuscito a raggiungere nei 55 anni di storia della competizione. In un colpo era a riuscito a raggiungere una leggenda del calcio, ovvero Giovanni Trapattoni.

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È sufficiente? Assolutamente no. Dopo le annate non molto fortunate con PSG e Arsenal, nel 2020 Emery riparte dal Villarreal. Risultato: alla prima stagione sulla panchina dei sottomarini gialli, il tecnico spagnolo porta la squadra in finale di Europa League dove batte il Manchester United dopo una interminabile serie di tiri dal dischetto. Quel giorno il classe '71 scrive la storia due volte, poiché non solo diventa l'allenatore con più vittorie nella storia della competizione ma consegna anche al club spagnolo la prima Europa League della sua storia.

La storia potrebbe ripetersi domani sera contro il Friburgo. Ma qui non parliamo solo di una eventuale vittoria ma anche del lavoro svolto da Emery per portare l'Aston Villa all'ultimo atto. Parliamo infatti di una squadra che 4 anni fa, all'arrivo dell'allenatore spagnolo, occupava la 15^posizione in Premier League e che alla fine della stagione ha chiuso al settimo posto per poi trovarsi l'anno dopo addirittura in Champions League. Se si cerca qualcuno che possa farti credere che tutto è possibile, Unai Emery è la persona giusta. Anche squadre poco blasonate con lui possono puntare alla grandezza.