La finale di Uefa Champions League si avvicina e cresce sempre di più l'attesa per la grande sfida tra Arsenal e Paris Saint- Germain. I Gunners arrivano all'appuntamento dopo aver conquistato la Premier League, mentre i parigini sognano di conquistare per il secondo anno consecutivo il trofeo più importante d'Europa.

Il match si svolgerà sabato 30 maggio alle ore 18.00 alla Puskas Arena, in Ungheria. A tal proposito, Luis Enrique, tecnico della squadra Campione di Francia, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi, soffermandosi soprattutto sulla pericolosità degli avversari.

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Gli elogi di Luis Enrique all'Arsenal

MONACO, GERMANIA- MAGGIO 06: Luis Enrique, Allenatore del Paris Saint-Germain, reagisce durante la semifinale di UEFA Champions League 2025/26 nel match tra FC Bayern München e Paris Saint-Germain alla Football Arena Munich il 06 Maggio, 2026 a Monaco, Germania. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Luis Enrique ha speso parole importantissime sia per la squadra avversaria che per il suo tecnico Mikel Arteta. L'allenatore spagnolo ha sottolineato la crescita costante dei londinesi e la loro forza specialmente in fase difensiva: "Se guardiamo le statistiche dell'Arsenal possiamo capire il magnifico lavoro svolto da Arteta. Ha cambiato completamente la squadra, adesso sono veramente forti e imprevedibili. Senza il possesso e in fase difensiva sono i migliori al mondo, sono una squadra fortissima, non a caso sono i Campioni d'Inghilterra. Hanno meritato tantissimo questo trofeo".

Inoltre, l'ex Roma ha sottolineato la pericolosità della finale, soffermandosi sulle difficoltà che determinate squadre possono creare:"La cosa più importante e rimanere concentrati, dobbiamo usare la testa in ogni circostanza, dobbiamo essere lucidi. Contro squadre come Arsenal e Bayern si deve stare sempre attenti, mantengono molto il pallino del gioco e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare le nostre chance".

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L'evoluzione del calcio moderno

Tra le tematiche affrontante dal tecnico, c'è stata anche la straordinaria evoluzione di:" Il ragazzo è cresciuto molto, ha capito come deve giocare.. Lui ha delle qualità incredibili, ma adesso ha capito anche che bisogna difendere senza palla, perchè sono tutte caratteristiche che un fuoriclasse deve avere".

PARIGI, FRANCIA - APRILE 28: Ousmane Dembele del Paris Saint-Germain osserva durante l'andata della semifinale della partita di UEFA Champions League nel match tra Paris Saint-Germain e FC Bayern München al Parc des Princes il 28 Aprile, 2026 in Parigi, Francia. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Il tecnico spagnolo ha inoltre spiegato come il calcio moderno sia cambiato richiedendo sempre più capacità di sorprendere gli avversari. Inoltre, ha ribadito la fiducia estrema nei suoi ragazzi:" Ogni anno il calcio cambia. Bisogna continuamente evolversi, ci sono sempre più meccanismi diversi. Bisogna avere meno controllo ma essere più imprevedibili, penso che il calcio stia prendendo questa direzione. Ho fiducia nei miei ragazzi, sono troppo orgoglioso di loro. L'Arsenal è una squadra fortissima con un allenatore fantastico, ma noi dobbiamo fare il nostro. Alla fine della partita solo una squadra sarà felice, spero che siamo noi".

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