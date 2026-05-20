Arteta è riuscito nell'impresa di diventare campione d'Inghilterra, un traguardo che verrà premiato remunerativamente dalla dirigenza. L'Arsenal ha sempre riconosciuto il valore del tecnico, anche negli anni in cui le vittorie non sembravano arrivare. Il percorso intrapreso dai Gunners con l'allenatore spagnolo è arrivato al settimo anno, e adesso l'obiettivo è riconoscere il lavoro svolto: nuovi rinforzi dal calciomercato e un aumento di stipendio da top del mestiere per Mikel.

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Aumento di stipendio per Arteta dopo aver scritto la storia dell'Arsenal

LONDRA, INGHILTERRA - 02 MAGGIO: Mikel Arteta manager / capo allenatore dell'Arsenal celebra la vittoria dopo la partita di Premier League tra Arsenal e Fulham all'Emirates Stadium il 2 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

L'allenatore spagnolo, all'età di 44 anni, è diventato il secondo allenatore più giovane a vincere la Premier League dopo Mourinho con il Chelsea nel 2004. Ha eguagliato l'impresa di Kenny Dalglish con il Liverpool nel 1986, portando una squadra al titolo di massima serie nel suo primo lavoro da allenatore senior. Arteta è sempre stato al fianco di Guardiola prima di iniziare la sua prima vera esperienza da allenatore con l'Arsenal nel dicembre 2019.

Ora il suo contratto verrà adeguato da una dirigenza pronta a offrire i premi meritati dopo lo sforzo di questa stagione. Secondo The Guardian, lo stipendio di Arteta arriverà a toccare cifre intorno ai 15-20 milioni di sterline, avvicinandosi a quelle di Guardiola e Simeone, attualmente i due allenatori più pagati al mondo. La sensazione è che tecnico e società torneranno a parlare dopo la finale di Champions League contro il PSG. I contatti per il rinnovo erano stati messi in pausa durante la corsa al titolo e adesso si possono riaprire con più serenità. E a indicare la volontà di puntare ancora più in alto, potrebbero esserci anche dei colpi di mercato degni di nota.

Il premio per la vittoria della Premier League può essere Eli Junior Kroupi

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L'Arsenal sta puntando su Eli Jounior Kroupi, giocatore diciannovenne del Bournemouth che però è valutato dal club circa 80 milioni di sterline. L'attaccante del Bornemouth ha rotto il record della Premier League detenuto da Robbie Fowler e Robbie Keane per i gol segnati da un adolescente nella sua stagione di debutto: il suo tredicesimo gol martedì ha sigillato il titolo. Si è unito all'agente Moussa Sissoko, che rappresenta anche Ousmane Dembélé, in previsione di un possibile trasferimento estivo.

Una priorità per Arteta è l'attaccante, e lo ha reso chiaro alla dirigenza: vuole qualcuno che possa contendersi il posto con Viktor Gyökeres e, eventualmente, anche con Kai Havertz.

Kroupi potrebbe essere un nome, ma la lista dell'Arsenal è molto lunga. Julián Alvarez, anche se non è chiaro quanto l'Atlético Madrid chiederà per l'attaccante argentino, potrebbe essere un'opzione. Anche Gordon del Newcastle, vicino anche al Bayern Monaco, è un'opzione. In arrivo potrebbe esserci anche Jeremy Monga, ala del Leicester di 16 anni che è diventato il goleador più giovane nella storia della Championship. Tra i possibili addii, invece, ci sarebbe Gabriel Jesus.

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