Mikel Arteta prima apparecchia e poi consolida la cavalcata trionfale dell'Arsenal in Premier League, di nuovo campione e sul tetto d'Inghilterra per la prima volta dopo due decenni. L'ultimo ad esserci riuscito fu una figura che all'Emirates conoscono molto bene: Arsene Wenger, nel lontano 2004 con l'Arsenal 'invincibile'.

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Gli Invincibili: la leggenda del 2003/04

Nella stagione, l'Arsenal direalizzò un'impresa senza precedenti:in campionato e. Quel gruppo che passò alla storia come gli ''.fu il trascinatore assoluto e capocannoniere con 30 gol, mentre a centrocampo dominava l'imponenza fisica di. A chiudere il tridente stellare dei Gunners c'era, che chiuse quella stagione straordinaria con 5 gol e 9 assist.

La difesa, con Ashley Cole, Sol Campbell e Kolo Touré era imperforabile: solo 26 gol subiti in tutto il campionato, registrando la miglior difesa del torneo. Nel calcio di Wenger, il lavoro e la solidità del reparto arretrato era fondamentale per assorbire la pressione avversaria e scatenare i contropiedi letali di Henry.

LONDRA- 25 APRILE 2004: Patrick Vieira, Robert Pires, Thierry Henry e Ashley Cole celebrano assieme un gol durante la gara di FA tra Arsenal e Tottenham Hotspur al White Hart Lane. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Il deserto: 22 anni senza il titolo

Dopo quella stagione irripetibile, per l'Arsenal è arrivato un lungo periodo di frustrazioni, progetti di ricostruzione enei momenti decisivi. Nelle ultime tre stagioni infatti, i Gunners hanno terminato alper tre volte consecutive, con il titolo che sembrava sempreall'ultimo dalle proprie mani.

Nel 2022/23 solo cinque punti di differenza dal Manchester City condannarono l'Arsenal, mentre l'anno dopo nel 2023/24 furono addirittura solo due, sempre contro i Citizens. Nel 2024/25 cambiò il vincitore ma non la stagione dei Gunners, secondi dietro al Liverpool.

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Wenger e Arteta, due visionari del calcio: il parallelismo

Come Wenger plasmò una squadra attorno all'esplosività di Henry, la sostanza di Vieira e la qualità di Bergkamp, ancheha costruito un collettivo, capace di reggere la pressione per un'intera stagione: dalla leadership di, il talento di, i gol diil muro difensivo composto dae la certezza in porta di

LONDRA, INGHILTERRA- 14 APRILE 2010: Arsene Wenger, allenatore dell'Arsenal, urla ai suoi giocatori durante la gara di Barclays contro il Tottenham al White Hart Lane. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Questo trionfo può segnare l'inizio di una nuora era in casa Gunners, spezzando il digiuno in campionato ma soprattutto ponendo le basi di una nuova generazione di giocatori con ancora ampissimi margini di crescita. Come riferito anche dai protagonisti, tuttavia, la stagione dell'Arsenal non è finita qui: il club di Arteta ha ancora la finale di Champions League da giocarsi contro il PSG, con la possibilità di completare la stagione più grande di tutti i tempi, superando anche quella degli 'Invincibili'.

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