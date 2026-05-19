L'Arsenal è ormai ad un passo dal vincere la Premier League per la prima volta dal 2004. Ma cosa manca alla squadra di Arteta per conquistare il tanto agognato titolo? Ecco le possibili combinazioni dopo la vittoria di ieri sera contro il Burnley.

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L'Arsenal ad un passo dal titolo

Manca poco ormai, davvero poco, alla fine del campionato inglese al tanto atteso trionfo dei londinesi. Il passo decisivo, probabilmente, è arrivato ieri sera nella partita del lunedì della 37° giornata di Premier League. I Gunners hanno avuto ragione del Burnley con un secco 1-0: rete del solito. La Premier League manca in bacheca dal 2004: a vincerla, ben 22 anni fa, era l'Arsenal die degli Invincibili, con Thierry Henry. La vittoria matematica non è arrivata ieri sera, ma potrebbe essere solo questione di ore.

LONDRA, INGHILTERRA - 02 MAGGIO: Mikel Arteta manager / capo allenatore dell'Arsenal celebra la vittoria dopo la partita di Premier League tra Arsenal e Fulham all'Emirates Stadium il 2 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Arteta e i suoi possono festeggiare già questa sera

Cosa succede in caso le due squadre arrivino a pari punti?

La prima cosa da dire è che la festa potrebbe scattare già questa sera. Tutto, però, dipende dal Manchester City di Guardiola , la grande rivale. Che, alle ore 20:30, affronta in casa il. Al momento il City è in seconda posizione con 77 punti e insegue l'Arsenal primo con 82. In caso staserae compagni non vincano, l'Arsenal sarà matematicamente campione d'Inghilterra. Se, invece, i Citizens dovessero vincere, le due compagini si giocheranno tutto all'ultima giornata, il prossimo fine settimana.Questa è una domanda che si pongono in molti, dato che si tratta di una possibilità realizzabile. Ma solamente con una combinazione di eventi ben precisa: due vittorie della formazione di Guardiola e un pareggio dei Gunners all'ultima contro il Crystal Palace. In questo scenario il titolo di Premier League verrebbe assegnato tramite il criterio della differenza reti. Attualmente la differenza reti di Arsenal e Manchester City è identica: +43 per entrambe le squadre.

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