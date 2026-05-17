La Premier League si avvicina sempre di più alla sua conclusione eppure ci sono ancora molte storie da risolvere. In primis, ovviamente c'è la lotta per il titolo conteso fra Arsenal e Manchester City. I citizen hanno appena vinto la FA Cup e sono pronti ad attaccare un passo falso dei gunners, che devono superare il già retrocesso Burnley nella serata di domani. Poi c'è la lotta per la retrocessione che vede sfidare West Ham (perdente per 3-1 con il Newcastle) e Tottenham, impegnato martedì contro un Chelsea in estrema difficoltà. Infine non sono ancora certi 4 posti validi per un pass europeo. Aspettando gli esiti delle finali di Europa League (col Villa già sicuro della Champions) e di Conference League (Crystal Palace), dai campi inglesi impegnati nel turno di oggi, sono arrivati esiti contrastanti per Brighton, Brentford e Sunderland.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 17 MAGGIO: Wilson Isidor del Sunderland festeggia il terzo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Everton e Sunderland all'Hill Dickinson Stadium il 17 maggio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Matt McNulty/Getty Images)

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Chi strapperà un pass europeo fra Brighton, Brentford e Sunderland?

Final day Premier League saga



• If Sunderland beat Chelsea, while Brighton lose and Brentford lose or draw against Liverpool then Sunderland qualify for Europe



• If Brighton win or draw, they qualify for Europe



• If Brentford win, lose or draw and Sunderland lose to… pic.twitter.com/UA1Y1l8ONw — Kara (@UTDKara) May 17, 2026

La lotta per un posto in Europa è ai limiti dell'estremo. La competizione interna al campionato infatti mette in discussioni i vari accessi alle varie competizioni continentali. Per l'ultimo (attendendo il risultato del Villa in EL e nel prossimo turno) pass per la CL, la sfida è fra Liverpool e, coi reds in vantaggio di 4 punti ma con le cherries pronte a giocare contro il City martedì. Per quanto riguarda sesto e settimo posto (Europa League), la sconfitta del Brighton con il Leeds e il pareggio del Brentford col Crystal Palace rimettono in gioco il vincente Sunderland.

I gabbiani hanno ceduto alla solidità della squadra di Daniel Farke. Calvert-Lewin (14 gol) ha fissato il risultato sull'1-0 al 96', facendo perdere punti fondamentali a Hurzeler settimo con 53. Allo stesso modo, anche il Brentford ha perso terreno pareggiando 2-2 con un Crystal Palace che non ha più nulla da chiedere al campionato. La doppietta di Dango Ouattara ha rimediato alle reti della stellina Wharton e della certezza Ismaila Sarr. Le api mangiano comunque un punto al Brighton, posizionandosi all'ottavo posto a 52. A sorprendere però è stato il Sunderland. I gatti neri, dati per morti nella minicompetizione europea, hanno battuto l'Everton per 1-3, grazie al ribaltone operato da Brobbey, Le Fée e Isidor. Il gol di Röhl ha illuso le toffees, che probabilmente salutano la rincorsa alla Conference League. I biancorossi di Le Bris invece salgono al nono posto con 51 punti.

L'ultimo turno sarà infuocato anche guardando il calendario delle 3: Brighton-Man United, Liverpool-Brentford e Sunderland-Chelsea.

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